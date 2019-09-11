На цифровых участках в Москве Беглов занял третье место

В день голосования 8 сентября петербуржцы могли проголосовать за губернатора в Москве на цифровых избирательных участках. Об этом председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко напомнил на заседании ГИК 11 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Миненко, заявление на голосование в Москве подало 535 жителей Петербурга. При этом проголосовали на цифровых участках 402 избирателя, сообщил председатель ГИК. Он уточнил, что явка составила 75,14%.

Между тем в ящиках для голосования содержалось 400 бюллетеней, из них действительных - 397. Больше всего бюллетеней было за кандидата в губернаторы от «Гражданской платформы» Михаила Амосова. На втором месте по количеству голосов - кандидатка от «Справедливой России» Надежда Тихонова (121 голос). За самовыдвиженца и действующего врио губернатора проголосовали 82 человека.

София Саттарова

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