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9:15

На цифровых участках в Москве Беглов занял третье место

фото ЗакС политика На цифровых участках в Москве Беглов занял третье место

В день голосования 8 сентября петербуржцы могли проголосовать за губернатора в Москве на цифровых избирательных участках. Об этом председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко напомнил на заседании ГИК 11 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Миненко, заявление на голосование в Москве подало 535 жителей Петербурга. При этом проголосовали на цифровых участках 402 избирателя, сообщил председатель ГИК. Он уточнил, что явка составила 75,14%. 

Между тем в ящиках для голосования содержалось 400 бюллетеней, из них действительных - 397. Больше всего бюллетеней было за кандидата в губернаторы от «Гражданской платформы» Михаила Амосова. На втором месте по количеству голосов - кандидатка от «Справедливой России» Надежда Тихонова (121 голос). За самовыдвиженца и действующего врио губернатора проголосовали 82 человека.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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13:03    
11:57 Посмотрите, как старательно пригожинский тролль помечает свой срач на сайте. Чтобы куратору легче было проверить, он во всех своих камментах оставляет пробелы перед вопросительными или восклицательными знаками. Желающие могут просмотреть предыдущий топик на сайте и безошибочно определить места, где "поработал" тролль-отморозок.

11:57    
Ну и что ? Публикация этого факта говорит только о направлении информационной политики пятиколонной редакции ЗАКСа. В группе из 400 человек другое распределение мест. Пустая информация.  В советское время так работали иностранные корреспонденты, в прямом смысле выискивая на задворках помойки, не замечая умышленно хорошее,  и представляя это истинным положением в стране. Это были враги . Кто же тогда редакция ЗАКСа ?

9:27    
9:23. Да, а цифру использовала какая-то кучка изгоев и отщепенцев здорового общества России(Питера)! Всё это понятно, ничего нового!

9:23    
Беглов наш губернатор, прежде всего по менталитету советских граждан-патриотов Отечества и ненавидящих либерально-гомосечный Запад!

Страница 1-ая (всего: 1)
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