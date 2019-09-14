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Новости

15:13

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга

фото ЗакС политика Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов намерен после вступления в должность выдвинуть сенатором от региона Валентину Матвиенко – нынешнего спикера Совета Федерации, передает ТАСС.

«Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу», - сказал Беглов.

Матвиенко стала сенатором в 2011 году, после перехода с должности губернатора Петербурга. Вскоре она была избрана спикером Совета Федерации. Ее полномочия истекут с выступлением Беглова в должность губернатора и формированием нового правительства Петербурга.

Беглов победил на выборах губернатора, набрав более 64% голосов. Его оппонентами были депутаты Заксобрания Петербурга Михаил Амосов и Надежда Тихонова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:35    
Всенародно придётся скидываться старушке на памперсы, а то репутацию подмочит.

17:25    
Вы напишите 64% голосов кого ? набрал Беглов. От пришедших на выборы + дачи с кадетами. А в итоге от числа живущих в петербурге - ?

16:31    
Мля. Эту шалаву в Совет Федерации?
Ну и сволочь!

15:35    
Хуже некого.

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