Против повестки ЗакСа из одного вопроса проголосовали два депутата

Депутаты Максим Резник (Партия Роста) и Борис Вишневский ("Яблоко") проголосовали против утверждения повестки Заксобрания на 18 сентября, состоящей только из одного вопроса: инаугурации губернатора Александра Беглова.

Один парламентарий воздержался, еще один не голосовал. За высказались 45 человек.

Резник и Вишневский написали на своих страницах в Facebook, что покинули зал заседаний после голосования. Вишневский при этом прошедшие губернаторские выборы назвал "фарсом".

Напомним, инаугурация Беглова проходит в Мариинском дворце. С утра рядом с ним дежурит несколько десятков автомобилей полиции и ОМОН. У всех приближающихся к зданию Заксобрания проверяют документы. Собравшимся в Мариинском дворце журналистам сотрудники пресс-службы ЗакСа велели следить за церемонией инаугурации по видеотрансляции в отдельном зале.

Сергей Еремеев

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