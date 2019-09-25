Российские историки требуют прекратить уголовное преследование фигурантов "московского дела"

Свыше 30 российских историков, аспирантов и преподавателей истфаков подписались под открытым письмом в поддержку фигурантов уголовного дела о "массовых беспорядках", требуя прекратить их преследование. Обращение деятелей опубликовано на портале "Уроки истории. XX век".

Историки уверены, дело "продиктовано политическими мотивами и полностью сфабриковано", а участники разбирательства - невиновны. По их мнению, судебная система не должна быть "инструментом политической борьбы", а цензура в СМИ - отменена.

"Мы говорим о прошлом нашей страны с нашими студентами, коллегами и широкой публикой для того, чтобы сделать наше настоящее и будущее лучше. Именно поэтому происходящая сегодня несправедливость не может быть нами проигнорирована. Сегодня и сами историки становятся жертвами политических преследований, если их работы не соответствуют текущим интересам руководства страны", - отмечают историки, апеллируя к делу своего коллеги "по ремеслу" Юрия Дмитриева, подвергшегося преследованию после обнаружения мест расстрелов жертв политрепрессий в Сандармохе.

Среди подписавших обращение доктор исторических наук и член Ученого совета НИУ ВШЭ Александр Каменский, кандидат исторических наук и публицист Ирина Карацуба, председатель совета Вольного исторического общества Никита Соколов, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Виктор Шнирельман, доктор филологических наук и член-корреспондент РАН Федор Успенский и многие другие.

Разные профессиональные сообщества требуют освобождения осужденных фигурантов "московского дела". Заявление Профсоюза журналистов и работников СМИ поддержали более ста сотрудников разных изданий. Почти тысяча представителей книжного бизнеса подписались под открытым письмом. Коллектив Театра юных зрителей со сцены в конце постановки призвал не быть равнодушными к судьбе фигурантов дела.

Накануне известные деятели культуры воззвали к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на процесс.