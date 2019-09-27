Правозащитники требуют освободить фигурантов "московского дела" от уголовного преследования

Российские правозащитники среди прочих высказались в поддержку фигурантов дела о "массовых беспорядках", в коллективном письме потребовав для них свободы. Свои подписи под заявлением оставили 75 борцов за права и свободы граждан.

"В последние недели некоторым из арестованных и осужденных по "московскому делу" изменили меру пресечения, с кого-то вообще сняли обвинения. Может показаться, что власти идут на попятную, — то ли осознав неуспех политики грубой и тупой силы, то ли под давлением российской общественности и мирового сообщества. Однако аресты продолжаются, а ранее арестованным продлевают сроки содержания под стражей", - отмечается в письме, которое приводит "Мемориал".

Правозащитники призывают всех неравнодушных россиян "не оставлять усилий, требуя прекращения "московского дела" и освобождения арестованных".

Разные профессиональные сообщества требуют освобождения осужденных фигурантов "московского дела". Заявление Профсоюза журналистов и работников СМИ поддержали более ста сотрудников разных изданий. Почти тысяча представителей книжного бизнеса подписались под открытым письмом. Коллектив Театра юных зрителей со сцены в конце постановки призвал не быть равнодушными к судьбе фигурантов дела.

День назад известные деятели культуры воззвали к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на процесс.