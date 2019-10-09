Выпускник СПбГУ Четырбок высказался за переезд вуза в Шушары

Председатель комитета по законодательству ЗакСа и выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Денис Четырбок считает, что с появлением единого кампуса СПбГУ в Пушкинском районе студентам и преподавателям будет удобнее.

- Университет сейчас - это большая коллекция зданий, разбросанных в разных местах, начиная от Петергофа и заканчивая Петроградкой и Васильевским островом. Поэтому, конечно, с точки зрения удобства обучения наличие единого кампуса - это проще, и по этому пути идут абсолютно все университеты Европы, - заявил депутат журналистам 9 октября.

Он добавил, что ему самому как студенту было бы удобнее обучаться в едином кампусе. По словам Четырбока, говорить о том, что до поселка Шушары неудобно добираться преподавателям, некорректно, так как преподаватели живут в разных частях города, в том числе и в самом поселке Шушары.

- Всем угодить не получится, - подчеркнул Четырбок.

Ранее против переезда СПбГУ высказывались несколько оппозиционных депутатов ЗакСа. В частности, Максим Резник отправил обращение по этому вопросу премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Преподавательский состав вуза написал открытое письмо против идеи создания кампуса на окраине города.

Напомним, строительство нового кампуса СПбГУ в поселке Шушары планируется завершить к 2026 году.

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