Суд отказался арестовывать квартиру Навального и имущество других оппозиционеров

Черемушкинский суд Москвы отказал в наложении ареста на имущество организаторов протестных акций 27 июля и 3 августа по иску прокуратуры, передает «Интерфакс».

Ранее о ходатайстве прокуратуры сообщил один из ответчиков, оппозиционер Алексей Навальный. По его словам, прокурор просил арестовать его квартиру в Марьино, которую Навальный называет единственным своим существенным объектом имущества.

Прокурор Москвы подал иски почти на 5 млн рублей к оппозиционерам. Ущерб рассчитан из того, что для обеспечения безопасности на митингах были привлечены дополнительные силы и средства Росгвардии, к тому же потребовались дополнительные расходы на оплату труда росгвардейцев и горюче-смазочные материалы.

К оппозиционерам из-за акций протеста подавали иски ряд фирм и государственных учреждений. Новый иск – от управления МВД по Москве, которое потребовало от оппозиционеров 18 млн рублей за работу полиции и техники на акциях протеста 27 июля и 3 августа. Перед этим иски подавали ГБУ «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ресторан «Армения» и таксомоторная компания «М Такси коммуникации», московский метрополитен. Сумма этих исков превысила 14 млн рублей. Иск «Автомобильных дорог» на 3,4 млн рублей был удовлетворен, позже суд постановил взыскать и 54,7 тысяч рублей в пользу метрополитена.