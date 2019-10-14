Суд изменил ответчиков по иску московского такси к оппозиционерам из-за акций протеста

Тушинский суд Москвы изменил ответчиков в исках «М Такси коммуникации» к оппозиционерам по поводу акций протеста в центре столицы в июле-августе, передает «МБХ медиа».

Изначально иски были поданы к незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы Илье Яшину, Юлии Галяминой и Александру Соловьеву. По первому иску за акцию 27 июля в число ответчиков добавили главу московского штаба Навального Олега Степанова, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, юриста ФБК Любовь Соболь, оппозиционера Алексея Навального и ведущего «Навальный Live» Владимира Милова. Сумму иска изменили с 333 тысяч рублей на 265 тысяч.

Во втором иске Яшина, Галямину и Соловьева исключили из числа ответчиков. Таковыми остались Любовь Соболь и руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров. В обоих случаях состав ответчиков был изменен по ходатайству «М Такси коммуникации».

Служба такси в общей сложности требует от оппозиционеров 800 тысяч рублей «убытков от простоя транспортных средств» из-за несанкционированных акций 27 июля, 3 и 10 августа. Кроме него, взыскать деньги с политиков и активистов решили ГБУ «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ресторан «Армения», московский метрополитен. Иск «Автомобильных дорог» на 3,4 млн рублей был удовлетворен, позже суд постановил взыскать и 54,7 тысяч рублей в пользу метрополитена.

Подали иски также прокурор Москвы и МВД. Прокурор требует взыскать из-за митингов 5 млн рублей издержек за работу Росгвардии. МВД за свою работу на митинге подало иск на 18 млн рублей.