Фигуранта "московского дела" Раджабова обвинили в броске бутылки в полицейского

Фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову предъявили обвинение в окончательной редакции по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия к представителю власти), передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

По версии следствия, Раджабов на акции протеста 27 июля в Москве бросил в младшего лейтенанта полиции Линника бутылку с целью «оказать психологическое давление». В заключении говорится, что он собирался напугать полицейского, чтобы тот прекратил «свою законную деятельность». Линник изначально утверждал, что бутылка попала ему в шею и причинила боль, но собранные в качестве доказательство по делу видео это опровергли.

После этого полицейский заявил, что воспринял действия Раджабова «как реальную угрозу», потому что бутылка «создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений». Сторона защиты усомнилась в психическом здоровье полицейского, поскольку тот сначала утверждал, что бутылка в него попала, а затем начал говорить, что бутылка его только испугала. Поэтому адвокаты ходатайствовали о психолого-психиатрической экспертизе Линника.

Накануне стало известно о новых фигурантах «московского дела». Четверых человек задержали, еще о двоих Следственный комитет сообщил, что им удалось скрыться. 15 октября был задержан еще один новый фигурант. Всем им вменили применение насилия к сотрудникам Росгвардии на акциях протеста в Москве.