Резник предложил депутатам ЗакСа подписаться под "письмом трехсот"

На заседании Законодательного собрания Петербурга 16 октября депутат Максим Резник призвал коллег подписаться под письмом трехсот деятелей культуры и мундепов, выступивших в поддержку фигурантов "московского дела".

Петербургский депутат зачитал с трибуны фрагменты текста обращения.

- Не страшно подписывать такие письма. Страшно жить в страхе, подчиняться упырям и держимордам, - заявил Резник.

Парламентарий также высказал слова поддержки в адрес фигурантов "московского дела", в том числе Егора Жукова и Самариддина Раджабова, обвиняемых по "пензенскому делу" и приговоренных на 6,5 лет ростовских студентов, критиковавших власть на уличной акции.

Напомним, под "письмом трехсот" подписались, в частности, писатели Виктор Шендорович и Людмила Улицкая, телеведущая Татьяна Лазарева, актеры Александр Паль и Никита Кукушкин, депутаты Мосгордумы и столичные мундепы. Они требуют освободить фигурантов "московского дела", в частности Раджабова, который на акции протеста 27 июля бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку. Обращение адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке, руководителю Администрации президента Антону Вайно и его первому заместителю Сергею Кириенко.

Сергей Еремеев

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