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10:20

СМИ: Фигурант дела "Нового величия" Гаврилов попросил убежища на Украине

фото ЗакС политика СМИ: Фигурант дела "Нового величия" Гаврилов попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов попросил политического убежища на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Гаврилов был заключен под домашний арест. По словам источника, перед очередным заседанием в Люблинском суде Москвы он покинул Россию и попросил политубежище у властей Украины.

От дальнейших комментариев собеседник агентства отказался. Официального подтверждения информации от правоохранительных органов или стороны защиты фигурантов дела нет.

22 октября Госпогранслужба Украины заявила об обращении россиянина, попросившего политическое убежище. Россиянин утверждал, что власти преследуют его из-за участия в акциях протеста.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества, однако на деле молодые люди всего лишь беседовали на политические темы в Telegram-чате. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают чекистом на спецзадании.

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13:22    
Про 11:19
Бандерой пугаю я малых детей,
Во славу ВЕЛИКОЙ России,
Разносчик НАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕЙ
И Сталина, и Муссолини.

11:19    
Меня уж в России ни держит ничто,
Свободным я стал в полной мере,
Я мову выучил только за то,
Чтоб ближе чуть-чуть стать к Бандере.

10:51    
10.34
Не пойти ли тебе в сексуальное путешествие?

10:34    
Хорошая новость, одним гадом в России стало меньше! Одним из направлений НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ России должна стать ДЕПОРТАЦИЯ из страны её прозападных ненавистников! Силой, принуждением или созданием соответствующих условий...Надо почистить Россию от прозападных мразей для блага Отечества и россиян! Кто не с нами - ВЕЛИКОЙ Россией, РУССКИМ МИРОМ, тот против нас!!! Это должно стать законом и нравственным ориентиром!

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