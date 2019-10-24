СМИ: Фигурант дела "Нового величия" Гаврилов попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов попросил политического убежища на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Гаврилов был заключен под домашний арест. По словам источника, перед очередным заседанием в Люблинском суде Москвы он покинул Россию и попросил политубежище у властей Украины.

От дальнейших комментариев собеседник агентства отказался. Официального подтверждения информации от правоохранительных органов или стороны защиты фигурантов дела нет.

22 октября Госпогранслужба Украины заявила об обращении россиянина, попросившего политическое убежище. Россиянин утверждал, что власти преследуют его из-за участия в акциях протеста.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества, однако на деле молодые люди всего лишь беседовали на политические темы в Telegram-чате. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают чекистом на спецзадании.