В ФСИН подтвердили бегство фигуранта дела "Нового величия" из-под домашнего ареста

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов действительно сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет, передает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко.

По словам Максименко, об этом стало известно 21 октября. При этом он заявил, что сотрудники ФСИН не допустили нарушений в этой ситуации и действовали четко по инструкции. По его словам, был направлен в суд протокол для принятия решения о розыске и изменении меры пресечения.

Ранее источники сообщали, что Гаврилов попросил политического убежища на Украине. До этого 22 октября Госпогранслужба Украины заявила об обращении россиянина, который утверждал, что власти преследуют его из-за участия в акциях протеста.

По делу «Нового величия» проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества, однако на деле молодые люди всего лишь беседовали на политические темы в Telegram-чате. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают чекистом на спецзадании.