Суд заочно арестовал сбежавшего на Украину фигуранта дела "Нового величия"

Люблинский суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела "Нового величия" Сергея Гаврилова, который сбежал из-под домашнего ареста на Украину, где попросил политубежища, передает "МБХ медиа". Также беглеца объявили в розыск.

О том, чтобы отправить Гаврилова снова в СИЗО, ходатайствовал прокурор, против выступила лишь защитница фигуранта, заявившая, что местонахождение её клиента ей не известно.

Адвокаты настаивали на выделении дела Гаврилова в отдельное производство, однако эту просьбу суд не удовлетворил.

Ранее стало известно о бегстве Гаврилова на Украину, где он запросил убежище. Во ФСИН эту информацию подтвердили.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества.