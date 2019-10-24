Александр Маликов: «Молодая Гвардия» готовит обращение в ЕСПЧ»

Лидер петербургского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Маликов в интервью ЗАКС.Ру рассказал подробности истории о запрете посещения шенгенской зоны. Для него и еще шестерых активистов МГЕР страны Евросоюза оказались закрытыми на 10 лет по инициативе Эстонии. Также поговорили о совместной работе главного городского «молодогвардейца» с вице-губернатором Любовью Совершаевой и преображении муниципального совета «Купчино» при новом главе.

фото предоставлено пресс-службой «Молодой Гвардии Единой России»

В штабе петербургского отделения «Молодой Гвардии Единой России» на стене висит большой коллаж из десятков фотографий. На одной из них лидер «молодогвардейцев» Петербурга Александр Маликов жмет руку сирийскому лидеру Башару Асаду, на другой - делает селфи с чеченским президентом Рамзаном Кадыровым, много совместных снимков со старшими единороссами, еще больше – со сверстниками из МГЕР.

На столе, за которым Маликов предложил пообщаться, лежит две книги «Дневник ветерана». «Молодогвардейцы» выпустили их год назад, к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Активисты уверяют, что именно последовательное отстаивание памяти о героях войны и участие в акции «Бессмертный полк» в Таллине стали причиной десятилетнего запрета на въезд в страны шенгенской зоны, который наложила на них Эстония. При этом как минимум двое попавших в «черный список» в таллиннской акции не участвовали, а еще нескольким представителям МГЕР за участие в шествии пока ничего не было. Эстонские власти санкции к представителям прокремлевской организации публично не комментировали.

10 лет без Европы

- Александр, как и когда вы узнали, что вам запрещен въезд в шенгенскую зону?

- Давайте, я начну по порядку. 9 мая 2019 года наши активисты по приглашению молодежи Эстонии приняли участие в акции «Бессмертный полк» на территории Таллина. Акция была согласована с властями, в ней приняли участие несколько тысяч человек. Она была согласована с властью, ничего не предвещало беды. Наши активисты поехали с портретами своих дедов и без проблем въехали и выехали из страны. На границе к ним никаких претензий не предъявляли.

18 августа наша активистка Анастасия Ковеза въезжала на территорию Финляндии с родителями. Ее задержали, продержали несколько часов, допрашивали. Ей объяснили, что по запросу эстонской стороны она внесена в информационную базу SIS, базу, так сказать, преступников. Обычно там указано, по какой причине внесен тот или иной человек и кем. В данном случае финские таможенники не могли понять, в чем причина. Они направляли запросы Эстонии, Эстония на них не отвечала. После нескольких часов Анастасию отпустили, аннулировали шенгенскую визу.

Сначала у нас не было подозрений, что это связано с акцией «Бессмертный полк». Но далее, 13 сентября, две активистки, которые принимали участие в этой акции, были задержаны на территории Германии. Они туда вылетели отдохнуть с друзьями. На паспортном контроле их задержали, поместили в камеру. Там их держали почти сутки, несколько раз были допросы. Потом к ним в камеру каких-то албанцев подселили. Так же было обнаружено, что они внесены в информационную базу SIS по запросу эстонской стороны. Германия отправляла запросы в Эстонию, та опять же никак на эти запросы не отвечала. В итоге им также аннулировали визы и сказали за свой счет добираться обратно в Россию. Тут уже у нас все встало на свои места. Мы обратились в МИД. Анастасия Ковеза отправила запрос в Эстонию, на что ей ответили, что это за участие в акции «Бессмертный полк» и что деятельность организации «Молодая Гвардия Единой России» может стать угрозой для государственного устройства Эстонии.

- Значит, есть официальный документ, в котором говорится, что причина – в акции «Бессмертный полк»?

- Да.

- Вы можете его показать?

- Это личный документ Анастасии, у меня его нет. Не уверен, что его можно показать. Но Министерство иностранных дел России в курсе. 11 октября на официальном сайте МИД было сделано заявление, в котором говорится, что действия Эстонии носят недружелюбный характер, и МИД будет отвечать зеркально.

Меня лично в базу SIS внесли, видимо, как руководителя организации, которая, по мнению эстонской стороны, угрожает государственному устройству. Меня до кучи внесли в эту базу, хотя я никогда в Эстонии не был и вообще в Европе не был. Я в августе или сентябре подал на финскую визу, чтобы понять, откажут мне или не откажут. Финская сторона выдала мне официальный отказ.

Далее мы наших активистов пробили по открытой базе МВД Эстонии и увидели, что у них стоит блок на 10 лет: с 15 августа 2019 года по 15 августа 2029 года.

- Сколько человек попали под этот блок?

- Шесть человек. Буквально позавчера еще один активист, который принимал участие [в акции], также был задержан на въезде в Финляндию, хотя до этого, в сентябре, он уже пересекал границу. Самое интересное, что после этого задержания мы снова стали проверять свои фамилии и увидели, что в базе эстонского МВД мы числимся так, как будто все хорошо. Подозреваю, что эстонская сторона подчистила базу, чтобы никто не смог узнать.

- То есть из базы информацию о вас подчистили, но въезд вам по-прежнему запрещен?

- Да, на основании официального отказа у нас блок на 10 лет. Но буквально пару дней назад информация была обновлена так, как будто нам можно получить визы. Но это неправда.

- А зачем, по вашему мнению, понадобилось подчищать?

- Может быть, так как эта база открытая, и в нее может зайти любой желающий, понадобилось скрыть какие-то наглядные действия своей страны.

- 18 октября вы провели массовый пикет у эстонского посольства в Москве. Акция прошла под лозунгом «Эстония. Въезд только для тех, кто забыл свою историю». Не слишком категорично? В Эстонию очень много людей въезжает.

- Очень много людей въезжает в Эстонию, но зададим один вопрос. Справедливо ли, что за участие в мирной акции, а «Бессмертный полк» - это акция, в которой ноль политики, активистам блокируют въезд и передвижение? Как это можно назвать? МИД уже охарактеризовал подобные действия. Разве это не попытка переписать историю? Мы же видим, что на территории разных прибалтийских стран в той или иной мере закручиваются гайки. Где-то запрещены советские памятники, переименовываются советские названия улиц и так далее. А ведь это наша общая история. Сколько эстонцев погибло во время Второй мировой войны, освобождая Эстонию и другие страны! Несмотря на то, что мы носим название «Молодая Гвардия Единой России», у нас очень много неполитических проектов. Политика – не единственная вещь, которой занимается наша организация. У нас очень много патриотических проектов, экологических, социальных, волонтерских и так далее.

Российские соотечественники

- Почему первые заявления о запрете въезда вы сделали только в середине октября?

- В августе и в сентябре у нас не было окончательного понимания, что это действительно связано с участием в акции «Бессмертный полк». Только в конце сентября Анастасии пришел ответ от эстонской стороны. Далее мы обратились в наш МИД за разъяснениями. Хотелось понять, как наше министерство к этому относится. Когда МИД дал официальную оценку, мы поняли, что будем действовать в таком ключе.

- Почему ваши активисты поехали 9 мая именно в Таллин, и сколько представителей МГЕР участвовали в той акции?

- Порядка 7-10 человек. Почему именно в Таллине? Нас пригласила эстонская молодежь поучаствовать в этой акции.

- Пригласившая вас эстонская молодежь представляет какую-то организацию? Расскажите о ней подробнее.

- Я не помню даже, как она называется. Знаю только, что Анна Германович имеет отношение к «Волонтерам Победы» (Германович - активистка НКО «Российские соотечественники Европы». Среди целей объединения – утверждение русского языка одним из официальных в Евросоюзе, защита семейных и религиозных ценностей российских соотечественников от «атеистическо-трансгендерных поползновений» и борьба с попытками переписать историю Второй мировой войны – прим. ЗАКС.Ру ). Она жительница Эстонии. Мы с вами понимаем, что жители Петербурга довольно-таки часто ездят в Финляндию и Эстонию, так же и жители этих стран – к нам. Никаких вопросов не возникает. Анастасия Ковеза познакомилась с этой девушкой в Ливерпуле на форуме соотечественников. У нас возник контакт, появилось желание обмениваться опытом по направлению патриотической работы молодежных организаций. Вот, книга «Дневник ветеранов», в которой записаны живые истории ветеранов-блокадников. На этой почве возник контакт.

- Вне тематики «Волонтеров Победы» и памяти о Великой Отечественной войне вы с молодежными эстонскими организациями не взаимодействовали?

- Лично я, как руководитель петербургского регионального отделения – нет. Но вообще «Молодая Гвардия Единой России» - организация всероссийская, у нее очень много подписано соглашений с десятками и сотнями молодежных организаций со всего мира.

- У активистов «Молодой Гвардии» раньше на территории Эстонии были проблемы?

- Я о таких проблемах не слышал.

- Предварительно никто никогда не выносил предупреждения?

- Нет. Никаких объяснений причин не было и не могло быть, потому что активисты были задержаны на территории Финляндии и Германии. Пограничные службы этих стран сами были удивлены, почему такой большой срок.

- Давайте еще раз уточним. Ни вы, ни Анастасия Ковеза не участвовали в том «Бессмертном полку». Почему тогда не всех активистов «Молодой Гвардии» и даже не всех участников таллиннской акции внесли в «черный список»?

- Да, пока не всех. Но на днях еще одного заблокировали. Видно, так оперативно работают эстонские службы, что им понадобилось несколько месяцев, чтобы узнать всех, которые участвовал. Ни я, ни Анастасия Ковеза в мероприятии участия не принимали, но ей же был ответ, что ее действия могут нанести вред государственному устройству Эстонии. Не знаю, как действия столь хрупкой девушки могут навредить.

- Немного отойдем от темы. 12 апреля 2017 года в петербургском Законодательном собрании выбирали новых членов Общественной палаты. Вы тоже претендовали на эту должность. Депутат Оксана Дмитриева обвинила вас в «дебоше» на акции «Бессмертный полк» в Купчино 9 мая 2016 года. Что произошло на том мероприятии?

- Да, действительно я был кандидатом в члены Общественной палаты. Как вы знаете, члены Общественной палаты не могут состоять в политической партии, и мне пришлось бы приостановить членство в «Единой России». Это, как я понял, не представляется для меня возможным. Я примерно с 2012 года занимаюсь развитием молодежной организации партии, занимался общественной деятельностью на территории всего северо-запада. Сейчас с февраля 2018 года руковожу «Молодой Гвардией» в Санкт-Петербурге.

Почему так сказала Оксана Генриховна, мне сложно ответить. Я тогда был муниципальным депутатом МО «Купчино» пятого созыва и каждый год принимал участие в акции «Бессмертный полк» во Фрунзенском районе. У меня есть только предположение. 2016 год был годом выборов в Государственную думу и Законодательное собрание. Возможно, за подобными высказываниями Оксаны Генриховны стоит понятие политической конкуренции. Все-таки мы представители разных политических сил. Может быть, она не посчитала возможным, что в акции «Бессмертный полк» рядом могут пройти члены двух разных партий. Я считаю, что это неверно. Акция «Бессмертный полк» нас объединяет, а ее оценка не совсем правильна.

- Оценка чего? Что послужило поводом?

- Сложно сказать, надо у нее спросить. Я никакого дебоша ни со своей, ни с ее стороны не увидел. Может быть, для нее было важно сделать подобное заявление. Неважно. Выборы состоялись. К счастью для нас, депутатом Госдумы стал член нашей партии Михаил Романов. Оксана Генриховна избралась в Законодательное собрание, где достойно работает. Нам с ней делить нечего.

Блеск в глазах депутатов

- В феврале этого года вы вместе с депутатами ЗакСа презентовали кадровый проект «Единой России» «ПолитСтартап». Как успешно он действовал в Петербурге?

- Проект «ПолитСтартап» действовал по всей России, не только в Петербурге. Он направлен на омоложение, кому, как не молодежному крылу партии, его администрировать. В Петербурге, я считаю, он был довольно успешным. Можно посмотреть статистику, сколько членов «Единой России» в возрасте до 35-40 лет стали депутатами. Серьезное омоложение прошло по муниципальным советам. Об успехах говорят цифры по всей России.

- А в Петербурге какие цифры? Сколько выпускников стали муниципальными депутатами?

- Сложно сказать, я не являлся руководителем данного проекта. Им руководил наш коллега, депутат Заксобрания Алексей Цивилев. Но понимаете, победа на муниципальных выборах – не единственный показатель успешности. Очень много выпускников принимали участие в выборах в качестве членов команд, участковых избирательных комиссий, наблюдателей. Широкое участие молодежи на различных ролях было одним из моментов легитимизации выборов.

- Мы посчитали возраст избравшихся депутатов. В процентном соотношении советы не омолодились. Не удалось добиться показателя «35% депутатов моложе 35 лет». Почему так произошло?

- Я, наверное, в чем-то с вами не соглашусь. Я могу судить еще и как член рабочей группы по развитию гражданского общества, где курирую политические организации и движения. Мы примерно раз в месяц-полтора встречаемся с [вице-губернатором Петербурга] Любовью Павловной Совершаевой, подводим итоги работы подгрупп, представляем свои новые проекты. Буквально на прошлом заседании мы тоже подводили итоги и увидели, что муниципальные советы обновились очень серьезно, где-то на 90%. В МО «Купчино», где я заместитель главы, из 20 депутатов прошлого созыва переизбрался только один. Он перед вами. Обновление серьезное и очень много молодых, смотря какой возраст понимать под молодым.

- Серьезное обновление совета МО «Купчино» сказалось на его работе?

- Я лично сравниваю работу депутата муниципального образования с работой старосты в университете или школе. 90% депутатов не получают никакой зарплаты. Избираясь в советы, они берут на себя только общественную нагрузку. В ущерб своему времени они помогают развиваться муниципальному образованию. Да, депутатам, избранным в первый раз, необходимо время, чтобы понять на 100% свои полномочия: на что они имеют право, а на что не имеют, разобраться в формировании бюджета, понять для себя, какую зону ответственности взять. Именно поэтому, около двух недель назад на последней встрече с Любовью Павловной Совершаевой, которая стала моим наставником после победы в конкурсе «Петербург – город возможностей», я предложил идею, которая в городе уже несколько раз звучала. Организовать школу муниципального депутата, чтобы собрать всех молодых депутатов и помочь им разобраться в муниципальной специфике. Это не должно зависеть от политических партий, политических взглядов.

- Если бы по итогам совместной работы Любовь Павловна предложила бы вам должность в Смольном, согласились бы?

- Нужно подумать. На данный момент я руководитель молодежного крыла партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге и заместитель главы МО «Купчино». Работы мне хватает. Но поживем-увидим.

- Как бы вы охарактеризовали Любовь Совершаеву как политика и человека?

- Любовь Павловна показалась мне очень грамотным человеком, человеком, который детально изучает вопросы, проблемы, не относится к ним поверхностно. Считаю, что это достойный вице-губернатор и руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга. Но по специфике моей деятельности я больше взаимодействию с законодательной ветвью власти, с председателем Законодательного собрания и секретарем партии «Единая Россия» Вячеславом Серафимовичем Макаровым.

- Что скажете о новом главе МО «Купчино» Алексее Пониматкине? Проблем в совместной работе с ним не возникало?

- Нынешний состав совета – очень дружная и сплоченная команда. Уже сейчас, с первых дней видно, что депутаты готовы работать, у новых депутатов блеск в глазах. Не просто надеюсь, но верю, что у нынешнего главы Алексея Пониматкина, с которым мы в хороших профессиональных и нормальных дружеских отношениях, получится работать лучше, чем у предыдущего главы. Как с профессиональной точки зрения, так и с точки зрения отношения к людям, к жителям. В муниципальном образовании «Купчино» очень много проблем: благоустройство, ямы, озеленение… Очень-очень много проблем, которые на месте предстоит решить. Если у нас не будет серьезного подхода, вряд ли что-то получится. Но у меня почему-то есть уверенность – я в людях редко ошибаюсь – что и у Алексея все получится, и у нынешнего состава совета.

- А в предыдущем созыве были проблемы с дружностью и сплоченностью?

- Не особо хотел это как-то характеризовать. Самую главную оценку деятельности депутатов предыдущего совета дали жители, которые пришли на выборы и не проголосовали за ряд депутатов предыдущего состава.

- Но некоторые до выборов не дошли, как экс-глава МО «Купчино» Михаил Черепанов. Почему партия отозвала его выдвижение? В интернете были разные версии.

- Версии разные. Не я принимаю решения…

- Но вы его однопартиец и шли с ним на выборы в одном муниципалитете.

- Мы шли по разным избирательным округам. Честно не знаю, каким образом он вел и вел ли вообще избирательную кампанию. Это его личный выбор, но, как мы видим, в последнее время он больше внимания уделял международной повестке. Не знаю, насколько она близка жителям Купчино. Наверное, не очень.

- Какие у вас с ним сейчас взаимоотношения?

- Абсолютно никаких. Мы не общаемся уже на протяжении полутора-двух лет.

- То есть обстановка в прошлом составе совета все-таки была не очень дружной?

- Вот видите, вы сами делаете выводы.

- Вернемся к теме Эстонии. Целую неделю активисты «Молодой Гвардии» проводили пикеты в Петербурге и Москве. Что планируете делать дальше?

- В ходе массового пикета в Москве я передал официальное письмо послу Маргусу Лайдре. Ждем ответ от эстонской стороны.

- Ранее вы говорили, что он не взял эту бумагу.

- Не взял, но нам объяснили, что мы можем оставить ее в почтовом ящике рядом со входом. Ждем от посла столь уважаемой демократической страны ответы на наши простые вопросы. Это первое. И второе – готовим обращение в Европейский суд по правам человека от «Молодой гвардии».

- О чем были простые вопросы?

- Мы просим посла разобраться в ситуации. Может быть, это какая-то ошибка. Может на территории Эстонии тоже есть какие-то политические силы, в интересах которых обострение отношений с Россией. Считаю, что наши страны должны налаживать диалог, а мы, представители молодежных организаций постоянно должны встречаться и обмениваться мнениями.

Беседовал Сергей Еремеев

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