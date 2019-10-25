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16:22

В деле Раджабова о броске бутылки в полицейского появилось трое новых потерпевших

фото ЗакС политика В деле Раджабова о броске бутылки в полицейского появилось трое новых потерпевших

В деле фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова появились трое новых потерпевших, сообщает адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

В постановлении указано, что Раджабова обвиняют в угрозе применения насилия к четырем полицейским, а не к одному, как было до этого. Новые фамилии: Максидов, Комбаров и Внуков. Все они, как и младший лейтенант полиции Линник, согласно постановлению, «восприняли как реальную угрозу применения к ним насилия» бросок бутылки их в сторону, поскольку тара при падении «создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений». До этого трое новых потерпевших находились в статусе свидетелей и в показаниях утверждали, что не видели бутылку.

Раджабова, как и других фигурантов «московского дела», обвиняют в нарушении ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Потерпевший полицейский Линник сначала утверждал, что брошенная Раджабовым бутылка попала ему в шею и причинила боль, а затем изменил показания, сказав, что только напугала его, и таким образом на него было оказано «психологическое давление». Экспертиза ФСБ соприкосновения бутылки с телом полицейского не выявила.

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