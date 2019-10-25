Резник встал в одиночный пикет в поддержку фигурантов «московского дела»

Вечером в пятницу, 25 октября, в Петербурге начались одиночные пикеты в знак солидарности с фигурантами «московского дела», сообщил Telegram-канал «Объединенных демократов».

Одним из первых с плакатом у Гостиного двора встал депутат городского Законодательного собрания Максим Резник.

- Считаю важным проявлять солидарность. Только все вместе мы можем вытащить людей из тюрьмы. Как в сказке про репку: Жучка за внучку, внучка за дедку. Это дело каждого, - прокомментировал ЗАКС.Ру своё участие Резник.

Одиночные пикеты проходят одновременно сразу у нескольких станций метро. В частности, у «Гостиного двора» помимо Резника с плакатом стоял мундеп МО «Литейный округ» Сергей Трошин, а у «Приморской» - Ольга Галкина из совета МО «Морской».

Инициатором акции выступила Ассоциация независимых депутатов Петербурга, сформированная при поддержке «Объединенных демократов» после последних муниципальных выборов.

Ожидается, что пикетирование продлится до 20-00.

Напомним, ранее Резник призвал коллег по петербургскому парламенту подписаться под обращением в защиту московских политзаключенных. Подписи оставили восемь депутатов ЗакСа и более сотни муниципальных депутатов.

«Московское дело» появилось после проведенной 27 июля в центре столицы несогласованной акции «За честные выборы». Обвиняемые проходят по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и насилии в отношении представителей органов правопорядка (ст. 318 УК РФ). К «московскому делу» относятся уголовные дела 19 человек, несколько из них уже прекращены, по другим фигуранты получили реальные сроки.

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