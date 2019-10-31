Под «письмом трехсот» подписались 15 депутатов МО «Смольнинское»

15 из 20 депутатов петербургского муниципального совета МО «Смольнинское» оставили свои подписи под обращением с требованием прекратить уголовное преследование Самариддина Раджабова и других фигурантов «московского дела», сообщил ЗАКС.Ру мундеп Никита Юферев.

По его словам, семь депутатов-«яблочников» поддержали обращение еще в первых числах октября, а еще восемь коллег присоединились к ним после заседания совета в среду, 30 октября.

Среди вновь подписавшихся представители команды «Наш дом - Смольнинское», шедшей на выборы при поддержке штаба Алексея Навального, Диана Серая, Александр Захаров, Елена Бархатова. Также свои подписи поставили депутаты из команды движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Константин Хрщонович, Елена Мишкинис, Виктория Фадеева, Марина Шпринг и Павел Безумов.

Накануне «письмо трехсот» поддержали депутаты Заксобрания от КПРФ Ирина Иванова и Ольга Ходунова.

Напомним, с инициативой поддержать обращение московских депутатов и деятелей культуры к руководству Генпрокуратуры, Следственного комитета и администрации президента в Петербурге выступил депутат Максим Резник. Под «письмом трехсот» подписались 10 парламентариев петербургского ЗакСа и более сотни мундепов.

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