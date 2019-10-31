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11:34

Под «письмом трехсот» подписались 15 депутатов МО «Смольнинское»

фото ЗакС политика Под «письмом трехсот» подписались 15 депутатов МО «Смольнинское»

15 из 20 депутатов петербургского муниципального совета МО «Смольнинское» оставили свои подписи под обращением с требованием прекратить уголовное преследование Самариддина Раджабова и других фигурантов «московского дела», сообщил ЗАКС.Ру мундеп Никита Юферев.

По его словам, семь депутатов-«яблочников» поддержали обращение еще в первых числах октября, а еще восемь коллег присоединились к ним после заседания совета в среду, 30 октября.

Среди вновь подписавшихся представители команды «Наш дом - Смольнинское», шедшей на выборы при поддержке штаба Алексея Навального, Диана Серая, Александр Захаров, Елена Бархатова. Также свои подписи поставили депутаты из команды движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Константин Хрщонович, Елена Мишкинис, Виктория Фадеева, Марина Шпринг и Павел Безумов.

Накануне «письмо трехсот» поддержали депутаты Заксобрания от КПРФ Ирина Иванова и Ольга Ходунова.

Напомним, с инициативой поддержать обращение московских депутатов и деятелей культуры к руководству Генпрокуратуры, Следственного комитета и администрации президента в Петербурге выступил депутат Максим Резник. Под «письмом трехсот» подписались 10 парламентариев петербургского ЗакСа и более сотни мундепов.  


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14:59    
14:52. Не ЗДОРОВЫХ, а либерально-гомосечных, но всё равно никакого объединения не получится, разосрётесь как обычно!

14:52    
Это письмо даёт шанс для объединения всех здоровых сил российского общества.

14:37    
12:28, 12:32 - творчество дегенерата.

14:16    
Большевики приложили руку к уничтожению великой Российской империи. Коммунисты развалили великий Советский Союз. Сегодняшние "коммунисты" докатились до прямого предательства Родины. Подписывать "письмо 300", состряпанное за кордоном и распространяемое пятой колонной  и жидомасонской сворой для расшатывания государственных устоев-низко и  подло. Вот оно, лицо сегодняшних " ленинцев".

12:52    
Это письмо для садистской группировки внутри власти гораздо опаснее самого московского лета. Оно создаёт единый антифашистский фронт в стране.

12:32    
12:28. Лучше было бы прозападных подписантов использовать в качестве туалетной бумаги!

12:28    
Это письмо надо размножить и раздать всем россиянам в качестве туалетной бумаги! Хлтя большинство всё равно побрезгуют этой русофобской мерзостью задницу подтирать!

11:53    
Сопротивление политическим репрессиям в обществе нарастает. У грубой силы узкий диапазон действия и короткое время эффективного давления на общество. А у лжи "короткие ноги". Не в силе Бог, а в ПРАВДЕ!

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