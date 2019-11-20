Резервного фонда Смольного хватило только на поправки единороссов

Все восемь поправок в проект бюджета Петербурга, разработанных ко второму чтению фракцией «Справедливая Россия» в Заксобрании, не нашли поддержки у парламентского большинства. Предложения эсеров озвучили на заседании ЗакСа 20 ноября депутаты Алексей Ковалев и Надежда Тихонова.

В частности, депутаты просили выделить из резервного фонда Смольного 400 млн рублей на строительство школы в микрорайоне Полюстрово, а 49,2 млн рублей на ремонт и восстановление зон зеленых насаждений, в том числе территории парка Александрино и Пискаревского парка.

102 млн рублей, по планам «Справедливой России», должно было пойти на приобретение природоохранной техники. Дополнительные 38 млн рублей – на разработку и корректировку территориальной схемы обращения с отходами. В целом, комитету по природопользованию эсеры предложили довыделить 366,5 млн рублей.

Как и коллеги по другим оппозиционным фракциям, эсеры посчитали, что Смольный в проекте бюджета предусмотрел недостаточно расходов на капитальный ремонт и целевые жилищные программы.

Вице-губернатор Евгений Елин заметил, что ассигнования резервного фонда уже были выделены на другие поправки. Ранее депутаты от «Единой России» утвердили собственные предложения по бюджету, в частности, по выделению субсидий религиозным организациям, столовой Мариинского дворца и подконтрольным себе муниципалитетам.

Сергей Еремеев

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