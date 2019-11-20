Резник сравнил ситуацию в Петербурге с "Книгой джунглей"

Депутат Максим Резник на заседании ЗакСа 20 ноября выступил в поддержку своего коллеги, лидера парламентской фракции «Яблоко» Бориса Вишневского. Критиковавший бюджетную политику губернатора Александра Беглова Вишневский стал объектом нападок ресурсов медиахолдинга «Патриот», который возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин.

Резник провел параллели между политической ситуацией в городе и «Книгой джунглей» Редьярда Киплинга. Он заявил, что в город пришли «рыжие собаки», а на всех, кто пытается их критиковать, выливаются помои. По его словам, достается не только говорившему о росте тарифов на общественный транспорт Вишневскому, но и эсеру Алексею Ковалеву, единороссу Сергею Никешину и спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову.

– В нашем зале не должно быть травоядных по отношению к рыжим собакам, – обратился к коллегам Резник и призвал всех к солидарной позиции.

Выступавший, вероятно, намекнул и на депутата Госдумы Виталия Милонова, которого назвал ушедшим на повышение бывшим коллегой и «рыжей кляксой»:

– Он подгавкивает им в основном. Думает, что его это не коснется. Но если завтра эту рыжую кляксу эти рыжие собаки начнут рвать на части, то он за два часа из главного гееборца превратится в главного гея страны.

В завершение Резник призвал коллег активнее защищать право на народное представительство.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.