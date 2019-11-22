В защиту политзаключенных петербургские активисты вышли к нескольким станциям метро

Ставшая регулярной протестная акция в поддержку политических заключенных снова проходит у Гостиного двора. На ней в холодную погоду люди с плакатами требуют освободить фигурантов "московского дела". Особенность акции 22 ноября состоит в том, что она рассредоточена, и активисты встали также у станций метрополитена "Площадь Восстания", "Василеостровская" и "Приморская", говорится в Telegram-канале "Объединенные демократы".

Подобную тактику ранее избрали москвичи, продолжающие напоминать соотечественникам о политических преследованиях возле станций метро, включая самые отдаленные.

"Московское дело" - дело против мирных протестующих, выходивших на несанкционированные митинги нынешним летом. Не применившие реальных насильственных действий к правоохранителям, они осуждены именно за это.

На акции также вспоминали о фигурантах дела "Сети", которые заявляли, что силовики пытали их, выбивая признательные показания. "Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории России.

фото Михаила Масленникова

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