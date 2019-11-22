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22 ноября, 20:21

В защиту политзаключенных петербургские активисты вышли к нескольким станциям метро

фото ЗакС политика В защиту политзаключенных петербургские активисты вышли к нескольким станциям метро

Ставшая регулярной протестная акция в поддержку политических заключенных снова проходит у Гостиного двора. На ней в холодную погоду люди с плакатами требуют освободить фигурантов "московского дела". Особенность акции 22 ноября состоит в том, что она рассредоточена, и активисты встали также у станций метрополитена "Площадь Восстания", "Василеостровская" и "Приморская", говорится в Telegram-канале "Объединенные демократы".

Подобную тактику ранее избрали москвичи, продолжающие напоминать соотечественникам о политических преследованиях возле станций метро, включая самые отдаленные.

"Московское дело" - дело против мирных протестующих, выходивших на несанкционированные митинги нынешним летом. Не применившие реальных насильственных действий к правоохранителям, они осуждены именно за это.

На акции также вспоминали о фигурантах дела "Сети", которые заявляли, что силовики пытали их, выбивая признательные показания. "Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории России.

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фото Михаила Масленникова


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0:03    
Да всем плевать на этих лохов, как бомжи выходят к метро.
Левко дмитриев вон вобще конченый даун, ему детей воспитывать а он все в детство играет, борец с системой хренов)))

22 ноября, 23:09    
22:46 да, прикольно пригожинец лажанулся. ) И ворованный ник не помог.

22 ноября, 22:46   Бордунов  
Молодцы!
21:19 Насральный-Анальный, ты уже писал такой же коммент 20 дней назад, но с раскрытием твоей излюбленной гомосексуальной тематики. Очевидно, этот тезис заготовлен в методичке как "антидот" на новость про выходы граждан в реал.
https://www.zaks.ru/new/archive/view/194206 2 ноября, 16:35 Цитировать не буду, бо срамно написано, хотя со знанием и душой.

22 ноября, 21:19   Бордунов  
Насколько неинтересны стали эти фрики. Отдельные шакалы-журналюги  болтаются как голодные собаки в надежде на "горячий"кадр и его оплату. А кадров нет! Иностранцам они тоже неинтересны, эти клоуны. Редкие прохожие кинут взгляд и идут дальше по своим нужным делам. Только эти неадекваты , не имея заработка по причине скудоумия и роста рук из жопы, маются под присмотром надзирателей. Надзиратели, наглые существа мужского рода,  как крысы стоят в стороне и наблюдают, и регулируют, сволочи.

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