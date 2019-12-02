«Язвы» петербургских ораторов

Почему выступление Вячеслава Макарова может напоминать кухонный разговор с дедом, Александру Беглову не удается «зажечь» толпу в Ледовом дворце, а Владимир Бортко хвалит Сталина неубедительно? Эксперты из коммуникационного агентства BEsmart рассказали ЗАКС.Ру, что не так в риторике петербургских политиков.

Не секрет, что ярких ораторов на политическом поле Петербурга немного. У исполнительной власти в почете образ немногословного хозяйственника, а в парламентских дискуссиях из года в год охотно участвуют одни и те же люди. К счастью, и наши ораторы порой выдают такие выступления, что их потом обсуждает вся страна, разбирая на цитаты и мемы.

По просьбе ЗАКС.Ру, красноречие петербургских чиновников и депутатов разобрали партнеры коммуникационного агентства BEsmart Мади Шахрур и Давид Бокучава. Около шести лет они готовят для публичных выступлений бизнесменов и общественников. Сооснователи агентства признаются, что «продаваться политическим силам» их не тянет, да и спроса на подобную риторику за последние годы стало меньше. «Речь перестает быть инструментом политической борьбы, поэтому она атрофируется, и на ней появляются язвы и пролежни», - говорит Бокучава.

Вячеслав Макаров. Речь в Законодательном собрании 2 октября 2019 года

Первое большое публичное выступление председателя петербургского парламента после сентябрьских выборов в муниципальные советы. Макаров критикует вновь избранных мундепов из «Яблока» за поддержку ЛГБТ, а оппозиционеров в целом за то, что те ругают «Единую Россию». Спикер несколько раз просит оппонентов не «колыхать» и не «телебонить». Эти причудливые слова вскоре стали новой визитной карточкой главного единоросса Петербурга.

Мади Шахрур: У любой речи должна быть цель. Цель определяет структуру, структура – форму мелких элементов, которые ее составляют. В этой речи все начинается с описания проблематики, от нее мы выходим на главную идею. Проблематика здесь рисуется так: есть возможность революционных и других волнений. Он говорит, что когда люди начинают слишком много критиковать – бывает коллапс. И говорит, что нужно, чтобы не произошел этот коллапс – необходимо единение. Но дальше структура отсутствует.

Наверное, такая речь могла быть сфокусирована на том, как работает единение и почему это хорошо. Если цель такой речи скорректировать поведение парламента или выработать общий вектор направления, то контент должен был быть совсем другим. Следующие 10 минут очень сложно как-то структурировать, они кажутся все более эмоциональными и хаотичными.

Давид Бокучава: Включается разговор с дедом на кухне. Он тебе что-то доказывает. Ты ему: «Ну да, дед, я понял». А он продолжает.

МШ: ЛГБТ и «наркота» появляются в этой речи три раза. Он возвращается к ним каждые три минуты.

ДБ: Очень трудно говорить о единении, когда это формальный слоган. Из этой речи, как и из многих других выступлений политиков, непонятно, что это конкретно значит.

МШ: В бизнесе тоже есть эта проблема, но в политике она особенно заметна – у спикеров нет никакой потенции объяснять, давать ответы на вопрос «почему?». Если я не согласен с какой-то предпосылкой, никто не делает усилий, чтобы доказать, что мое мнение может быть неверным. Из-за этого контекст становится враждующим. Тональность этой конкретной речи расходится с целью объединения абсолютно. Кажется, что у этой речи нет задачи убедить. Он пытается поругать, навязать, отчитать.

ДБ: Дешевая манипуляция видна сразу. Он пытается навязать чувства и роли. Причем роль, которую он берет себе, это роль отцовская, роль наставника, который руководствуясь только своей доброй волей идет навстречу другим людям. А другие люди – неблагодарные, не вдумчивые, безответственные. Такая манипуляция пройдет только с очень травмированными подростками, которых недавно родители ругали дома. Единственная адекватная реакция на это взрослого человека с личными границами – постараться исключить себя из этого уравнения.

Александр Беглов. Поздравление с Днем строителя 8 августа 2019 года

Выступая перед строителями в Ледовом дворце, на тот момент врио губернатора Петербурга Беглов вспомнил, что и сам когда-то возводил дома. Он постарался выступить не протокольно, а от души. Получилось, мягко говоря, странно.

ДБ: Что нравится в этой речи - Беглов обычно вообще никакой, опасно никакой. Как будто ты открываешь какой-то сложный юридический договор, на третьей странице потерялся, но зачем-то до пятнадцатой страницы дошел. Вот так же с речами Беглова – очень легко выпасть, ничем не цепляет. А тут он интонирует, и заходы очень хорошие! Даже как будто есть внутренняя интенция потянуться навстречу. Но очень быстро это превращается в фарс из-за того, как неумело спикер взаимодействует с залом. Сначала кажется, будто он на стадионе, причем очень заряженном. Но это День строителя. Каждый его «е-заход» уходит в пустоту. Нет ничего более глупого и стыдного, чем эта пауза, когда он что-то кричит в зал и все чувствуют, что должна быть ответная реакция, но люди в зале не хотят этого, они не так возбуждены.

Еще смешнее становится, когда начинается тест на историю и познания о руководителях города. Это вопросы, и вроде бы зал должен отвечать. Но иногда зал что-то слышит и кричит, а иногда вообще никакого ответа. Понимаю, что это речь на эмоциях, говорил искренне, как есть, но искренне и как есть, видимо, не очень умеет.

МШ: Речь должна быть про твоих слушателей, а не про тебя. В первой части он пытается следовать этому принципу, но выпячивает как ключевой акцент вот эти слова «вввводят объекты». Думаю, если бы мы спросили у строителей, что главное в их работе, никто бы из них не сказал: «Вввводим объекты». Странная формулировка. Половина этой речи не про аудиторию. Он играет в эту викторину и пытается показать, что многие губернаторы до него были строителями и он вроде тоже строитель.

Главная проблема этой речи – она не сфокусирована на людях, о которых он говорит… Но это поздравительная речь. Ты их поздравляешь, и поэтому должен говорить об их заслугах.

Владимир Бортко. Выступление в Госдуме 25 февраля 2015 года

В нижней палате парламента России обсуждали вопрос о возможности переименовать Волгоград в Сталинград. Слово взял депутат от КПРФ Бортко. Постепенно повышая голос, он рассказал о роли Иосифа Сталина в истории страны. Время от времени парламентарий обращался лично к сидевшему в первых рядах «генералу».

ДБ: Очень спорный политический смысл Бортко пытается популяризировать, толкнуть, объяснить. Но на самом деле речь не помогает это сделать. Он встает в очень агрессивную позицию по отношению к залу. Он не делает ничего, чтобы идея о Сталине была принята, не дает никакого контента, который подтолкнул бы слушателя что-то увидеть, открыть для себя, подвергнуть сомнению.

Депутат не пытается провести исследование сущности вместе со своей аудиторией. Он делает как советский чиновник, показывает, что знает правду, и заставляет нас эту правду выбрать в своей речи, в том числе формулировкой «вот конкретно ты». То есть он не пытается с тобой договориться, он навязывает, считает, что зал обязан за ним последовать, а его задача – приложить достаточно силы, чтобы нас к этому мнению подвинуть. Коммуникации так уже, к сожалению, не работают. Сейчас тебе надо найти ключ к собеседнику.

Знаете, почему мне было интересно смотреть дебаты Павла Грудинина во время президентской гонки? Потому что вроде человек с усами и адекватный, а с другой стороны защищает Сталина. Эта абсолютная десинхронизация притягивала меня к его речам. Мне было интересно, как он объяснит за коммунизм, как покажет преимущества. И в его речах было сознание. Это были попытки объяснить смыслы, которые мне были чуждыми, и они хорошо срабатывали.

Максим Резник. Молчание на трибуне Законодательного собрания 15 марта 2017 года

Депутат Резник обрушился с критикой на единоросса Александр Тетердинко. Оппозиционеру отключили микрофон, и он объявил, что будет полторы минуты молча стоять на трибуне. Молчать депутату тоже не дали.

МШ: Он делает что-то неожиданное, а это всегда может привлечь внимание. Помните, в Германии, когда очень много обсуждали гендерные вопросы, мужик из какой-то правой партии вышел на сцену и просто полторы минуты перечислял разные типы гендера, около шестидесяти. И он сделал это с абсолютно спокойным лицом. В какой-то момент люди начали смеяться, что-то выкрикивать. Что он сделал? Он вообще ушел от какой-то структуры, от месседжа. Постарался взять формой. И здесь у Резника тоже попытка взять формой.

Но мне показался неубедительным переход. Создалось ощущение, что он начал подводить, ему что-то сказали, и он ответил, что понимал, что так будет и поэтому решил молчать. Думаю, можно было как-то более емко и интересно к этому подвести. Как форма привлечение внимания – вполне себе. Любое нестандартное действие привлекает внимание.

ДБ: Мне нравится ход с молчанием. В контексте высказывание яркое, форма хорошая – контрастная форма протеста. В речах оппозиционных политиков вообще больше находок. Для оппозиционера речь – возможность до кого-то достучаться, один из очень немногих путей найти сторонников. Для других людей речь не является этим инструментом.

Мы все видели корриду политических дебатов во время губернаторской гонки. Я видел и слышал, как говорил Беглов. Речи выглядели очень неубедительно, очень заученно, он оговаривался в каждом предложении практически. В этих дебатах он произвел впечатление человека, которому нельзя доверять город, а желательно – вообще ничего не доверять. Тем не менее, он все равно победил, потому что речь ничего не меняет в его случае. Он не из-за речи был назначен, продержится не благодаря ней и ничего ею не сможет изменить в этом городе.

МШ: В коммуникациях важно не то, что ты говоришь, а то, что люди из этого понимают. Иными словами – интерпретация. Если в бизнес-среде интерпретация возникает здесь и сейчас, то в случае длинной политической гонки она формируется и создается посредством того, как слова, которые ты говорил, интерпретируются теми, кто пишет о них.

Отсюда простая логическая мысль – в любой системе, где есть огромное количество ресурсов с одной конкретной стороны, возможностью подавать информацию как угодно обладает тот, кто располагает этими ресурсами. Видя проблемы с речью, можно не пытаться за них оправдаться, можно поставить рамку сбоку и сказать, что перед нами хозяйственник, а не оратор.

Надежда Тихонова. Речь на митинге в поддержку сестер Хачатурян 4 августа 2019 года

Депутат ЗакСа Тихонова поддержала активисток женского движения на площади Ленина и выступила за принятие закона о профилактике домашнего насилия. На тот момент была в разгаре губернаторская кампания, но прийти на выборы и проголосовать за себя кандидатка от «Справедливой России» не попросила.

МШ: Такое ощущение, что она начала говорить, а потом забыла, что хотела сказать дальше, или у нее просто закончился контент, и она перешла к скандированию. На мой взгляд, у нее была возможность капнуть тему подробнее.

Что она сделала хорошо и что является признаком рациональной коммуникации - это попытка дать какую-то рамку или определение вещей, о которых она говорит. Для аудитории, перед которой она выступает, сегментация на экономическое, психологическое и физическое насилие – это хороший ход. Проблема в том, что в российском обществе и физическое насилие многими людьми не признается за проблему, а остальные вообще не укладываются в голове. Но для людей, пришедших на этот митинг, сегментация понятна…

Дальше немного скомкана главная мысль и все, речь как с обрыва заканчивается. А можно было показать разные кейсы, назвать цифры.

ДБ: Политиков-женщин в России мало. Тема домашнего насилия обществом проецируется на женщин. Другими словами, это ожидание электората, что такую повестку будут отстаивать именно женщины. Но часто они этого не делают – у Валентины Ивановны [Матвиенко] я не помню ярких выступлений на тему домашнего насилия.

Тихонова понимает, что в предвыборный период – это важная часть ее повестки. Может быть, непривычная аудитория, в плане политической работы, все равно становится сферой её интересов. Ее принимают, когда она заводит аудиторию на скандирование, ее поддерживают. Но из этого выступления куда-то хочется выйти, чтобы речь была законченной по смыслу.

Сергей Трошин. Выступление на губернаторских праймериз партии «Яблоко» 14 мая 2019 года

Перед выдвижением кандидата в губернаторы Петербурга партия «Яблоко» устроила праймериз. Участвовавший в них Трошин отстаивал европейские ценности и делал это гиперэмоционально. Практически с самого начала он перешел на повышенные тона, активно жестикулировал и передвигался по залу. В дальнейших раундах дебатов кандидат вел себя так же, в какой-то момент он даже начал петь песни о себе самом.

МШ: Если цель – привлечь внимание к своей персоне, чтобы потом, например, разыграться на муниципальных выборах, эта речь могла помочь. Повышенная эмоциональность, неприкрытый косплей Жириновского с прямыми цитатами – это все способы привлечь к себе внимание. Если задача была попробовать как-то повлиять на решение любой из озвученных им проблем, то, на мой взгляд, это получилось ужасно.

Вначале он говорит, что хочет повлиять на более широкую аудиторию, чем «яблочники». Но мне кажется очень сомнительным вообще в принципе говорить об этом вначале. Вступление – это небольшая речь, и она не имеет никакого отношения к тем трем проблемам, которые ты собираешься затрагивать.

У него есть две идеи. Первая – мы угнетенные, нас все обижают. Это не сильная позиция. Второе – мы тут вообще-то элита. Это вообще странный ход, если ты собираешься работать в «серой зоне», с аудиторией, у которой уже есть свое восприятие. Они могут отреагировать примерно так: «Что вы тут из себя строите? Вы элитой на самом деле не являетесь. Приехали тут по западным образцам нас обучать, рассказывать, как жить».

ДБ: Когда ты понимаешь, что Трошин заигрался в этот образ, ты сам начинаешь воспринимать речь как фарс. Когда я еще учился в школе, мы снимали ролик для Пятого канала, и один режиссер сказал такую вещь: «Если ты сам понимаешь, что выглядишь смешно, зрителям тоже покажется, что ты смешон». Здесь это очень хорошо чувствуется. Доверие к контенту даже не начинает создаваться. Я сразу понимаю, что это какая-то игра, в которую он играет.

Ну и что касается формы, жестов, движений и прочего. Это явно не его. Он не умеет в этом темпе говорить, поэтому его движения начинают повторяться, ему не хватает дыхания. Он очень искусственно выглядит. Его форму ощутимо сильнее сделает контраст. Если он будет какие-то части речей говорить сдержанно, а в каких-то «взрываться», вся речь будет выглядеть лучше.

Посмотреть манеру одного из известных ораторов ХХ века. Он начинал свои речи спокойно, тихонько, приходилось прислушиваться. Но он всегда разгонялся и заканчивал речь в полуобморочном состоянии. Это всегда захватывало людей – вначале шепот, а потом крик о непостижимом величии. В общем, контраста бы ему в речи.

Подготовил Сергей Еремеев

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