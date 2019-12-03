18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:56

Приговор по делу о взрыве в метро Петербурга огласят 10 декабря

фото ЗакС политика Приговор по делу о взрыве в метро Петербурга огласят 10 декабря

Приговор по делу о теракте в метро Петербурга будет оглашел в 1-м Западном окружном военном суде 10 декабря в 13:00, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По делу проходят 11 человек. Ни один из обвиняемых не признал свою вину. Часть фигурантов дела заявили о пытках в «секретной тюрьме», в том числе избиении и ударах током. В СИЗО «Кресты» с одним из обвиняемых, Аброром Азимовым, пытались поговорить члены ОНК, но сотрудники изолятора прервали беседу. Правозащитники подали иск, обжалуя прерывание разговора, но суд отказался его удовлетворить.

Сторона обвинения считает доказанной вину всех проходящих по делу. Прокуратура просит приговорить их к длительным срокам заключения, а четырех фигурантов – Аброра и Акрама Азимова, Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых – к пожизненному лишению свободы.

Взрыв в метро Петербурга прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек и террорист-смертник, пострадали более ста. Следственный комитет установил, что к взрыву причастна запрещенная в РФ террористическая группировка «Катиба Таухид валь-Джихад».

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:52 В Петербурге запланирован митинг «Мужчины за закон о домашнем насилии»

18:51 СМИ: Режим "открытого неба" в Пулково ведут с 1 января в тестовом режиме

18:47 На выборы в ЗакС в 2021 году "яблочников" поведет Борис Вишневский

18:33 Муниципал: Суд отказался отменять итоги выборов в МО № 72 по иску коммуниста Савченко

18:29 Путин подписал закон о бюджете России на 2020 год

18:28 На Врански составили административный протокол из-за непроведения митинга

18:06 Столичной газете "Вечерняя Москва" может достаться рекордная субсидия в размере 1,8 млрд рублей

17:53 Мещанский суд Москвы эвакуировали во время рассмотрения "московского дела" и "Седьмой студии"

17:36 За "эффективную" работу Беглова Петербургу выделили грант в размере 1,5 млрд рублей

17:11 Петербургские суды снова прервали работу из-за угрозы взрыва

17:02 С началом нового года в Москве на 3% подорожает проезд на общественном транспорте

16:58 Тихонова: Миронов мог неправильно истолковать закон о домашнем насилии

16:41 Такси не для всех: Протест петербургских водителей

16:36 Госдума во втором чтении приняла закон о штрафах для СМИ-иноагентов

16:15 "Яблоко" обратилось к прокурорам 43 регионов РФ с требованием внести правки в закон о митингах

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru