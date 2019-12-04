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11:41

Петербургские единороссы готовы распространить войну с кальянными на всю Россию

фото ЗакС политика Петербургские единороссы готовы распространить войну с кальянными на всю Россию

Депутат ЗакСа Петербурга от "Единой России" Денис Четырбок намерен запретить по всей России курить кальян и другие табачные изделия в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах.

Проект федерального закона, регулирующий этот вопрос, был одобрен Законодательным собранием в первом чтении на заседании 4 декабря.

По словам Четырбока, соседние квартиры не защищены от табачного дыма из нежилых помещений, в которых собственники и арендаторы открывают кальянные.

- Сотни тысяч людей становятся заложниками такого соседства с кальянными. Их жизнь в прямом смысле превращается в ад, - отметил депутат.

Единоросс подчеркнул, что не намерен запрещать курить кальян в жилых квартирах и уточнил, что, по имеющейся у него информации, в городе работает около 2000 кальянных.

Член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев посетовал на то, что парламент снова действует запретительными методами, но саму идею Четырбока поддержал.

- Я с вами на 300% согласен, с кальянными нужно бороться. Их нужно уничтожить как класс, - заявил Васильев.

Лидер фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко обратил внимание, что во многих кальянных табак вообще не курят, а потребляют курительные смеси, про которые в тексте законопроекта ничего не говорится.

Автор инициативы ответил, что в курсе этого, и работает над законодательными формулировками, чтобы не дать кальянным предпринимателям обойти запрет.

Новые запретительные меры раскритиковали оппозиционные депутаты Максим Резник и Борис Вишневский, но поддержал Александр Егоров из "Справедливой России". Беспартийный депутат Михаил Амосов призвал доработать инициативу.

За новый запрет выступил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Напомним, ранее ЗакС по инициативе Четырбока запретил курить кальяны в жилых домах на территории Петербурга.

Сергей Еремеев


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