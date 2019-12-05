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13:16

Медведев признал проблему домашнего насилия в России

фото ЗакС политика Медведев признал проблему домашнего насилия в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе интервью 20 телеканалам признал, что проблема домашнего насилия в России есть, и указал на необходимость государства реагировать на нее.

Медведев отметил, что тема домашнего насилия «не придумана журналистами» и «не инсперирована врагами». Он напомнил о декриминализации побоев в отношении родственников – и указал, что это считают ошибочным и граждане, и эксперты, и сотрудники правоохранительных органов.

«В 21 веке никого не может утешить формула: бьет - значит любит», - сказал Медведев.

У Медведева нет окончательной позиции по законопроекту. Он выделил из предлагаемых мер предостережения агрессору и идею «не допускать людей на определенное растояние, чтобы не провоцировать конфликт». При этом, заметил премьер, в законопроекте не прописано ни уголовной, ни административной ответственности за домашнее насилие.

Правительство работает над новой версией Кодекса об административных правонарушениях, и в нем может появиться состав подобного правонарушения, сказал Медведев. Он подчеркнул, что нужно проанализировать, «послушать плюсы и минусы». «В том, что проблема есть - совершенно очевидно», - подчеркнул премьер.

Законопроект о домашнем насилии опубликовал Совет Федерации 29 ноября. Опубликованный вариант вызвал критику и противников, и сторонников. Один из соавторов проекта, секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова заявила, что документ переработан под давлением традиционалистов. 2 декабря в Петербурге прошел круглый стол, на котором обсуждался законопроект. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

При этом официальный представитель Минюста в ответе на запрос ЕСПЧ по жалобам четырех пострадавших от рук своих мужей россиянок заявил, что российские власти не рассматривают домашнее насилие как «серьезную проблему». В ответе говорилось, что Минюст счел недоказанным то, что большинство жертв домашнего насилия в России – женщины, а пожаловавшихся россиянок упрекнул в попытке «подорвать усилия, которые правительство предпринимает для улучшения ситуации». Родственники жертв домашнего насилия потребовали от ведомства проверить замминистра юстиции на профпригодность после этих слов.


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