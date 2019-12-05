В Тверском суде Москвы задержан бывший фигурант «московского дела» Сергей Абаничев, передает «МБХ медиа».

По словам активистки Валентины Нарциссовой, к Абаничеву подошли приставы, которые поначалу не могли правильно назвать его фамилию, и попросили документы. Когда Абаничев показал паспорт, приставы начали его уводить: «Сказали, что надо о чем-то поговорить», - добавила Нарциссова.

«На выходе из здания суда его [Абаничева] скрутили люди в черных масках. Они грубо его задержали и сказали, что увозят его в Тверской отдел. Причину не озвучили. Не понятно, какой отдел, то ли ОМВД, то ли СК сразу», - рассказала активистка.

Абаничев пришел в суд на заседание по фигуранту «московского дела» Никиты Чирцову. Его прокуратура просит приговорить к 3,5 годам колонии.

Абаничев месяц провел в СИЗО по обвинению в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве, в начале сентября с него сняли обвинения. Ему вменяли бросок банки из-под лимонада в сторону правоохранителей. Сам Абаничев в суде пояснял, что держал в руках бумажный стаканчик от Coca-Cola.

Утром правоохранители задержали еще одного бывшего фигуранта того же дела – Даниила Конона. Незадолго до этого его вызвали в полицию для составления протокола по ч. 3 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции, повлекшее создание помех движению пешеходов).