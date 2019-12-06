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12:45

Волна эвакуаций петербургских судов растянулась на неделю

фото ЗакС политика Волна эвакуаций петербургских судов растянулась на неделю

Горсуд и районные суды Петербурга снова эвакуируют, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Кроме Горсуда, эвакуированы Куйбышевский, Октябрьский и Петродворцовый суды. О причинах пока не сообщается.

Обновлено 13:08 прервали работу также Московский и Выборгский суды.

Обновлено 13:43 эвакуированы Сестрорецкий и Фрунзенский суд

Суды в Петербурге и Москве эвакуируются ежедневно на протяжении недели. В каждом случае они получали сообщения о якобы заложенных бомбах, каждый раз тревога оказывалась ложной. Кроме судов лжеминеры угрожают школам, медучреждениям, торговым центрам.

Обычно отправители требуют перечислить им 120 биткоинов, украденных с криптобиржи WEX. В письме упоминался предприниматель Константин Малофеев. «Русская служба Би-би-си» в середине ноября опубликовала расследование, в котором говорилось о его вероятной причастности к пропаже биткоинов. «Царьград» ранее направил в ФСБ заявление из-за полученных угроз.

 

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