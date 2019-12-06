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20:28

Фигурантов "московского дела" Лесных и Мартинцева приговорили к реальным срокам в колонии

фото ЗакС политика Фигурантов "московского дела" Лесных и Мартинцева приговорили к реальным срокам в колонии

Мещанский суд Москвы приговорил фигурантов «московского дела» Егора Лесных и Максима Мартинцова к 3 годам и 2,5 годам колонии общего режима и Александра Мыльникова – к 2,5 годам условно, передает «Медиазона».

Суд признал их виновными в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, на акции протеста 27 июля в Москве они напали на сотрудника Росгвардии, один из них ударил ногой. Суд счел, что подсудимые нанесли удары сотруднику Росгвардии в составе группы лиц. Их дело было объединено в одно производство. Судья при оглашении приговора дважды делала небольшие перерывы.

Лесных ранее на заседаниях пояснял, что пытался предотвратить избиение силовиками парня и девушки, которые просили о помощи. По его словам, он потянул сотрудника Росгвардии, не применяя никакого насилия. Ранее в ходе последнего слова он сделал предложение своей девушке, Дарье: она согласилась выйти за него замуж.

Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло бросил к «аквариуму», где находились подсудимые, белую розу. После этого приставы грубо вывели его из зала.

UPD 21:08 Алексея Миняйло и еще одного активиста отпустили без составления протокола.

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