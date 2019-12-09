Макаров потерял первую позицию в медиарейтинге глав Заксобраний

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, согласно свежему исследованию компании "Медиалогия", уступил лидерство в рейтинге глав региональных парламентов по такому критерию, как упоминаемость в СМИ. В ноябрьском "зачете" на одну позицию его обогнал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, хороший результат которому обеспечила широкая дискуссия о корректировках регионального бюджета и привлечения 13 млрд рублей федеральных средств.

Что касается Макарова, то главным образом его ноябрьская деятельность в СМИ была представлена участием в церемонии прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой и внутрипартийных мероприятиях единороссов.

Замкнул тройку лидеров глава Мосгордумы Алексей Шапошников.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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