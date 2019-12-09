Юмор, суды и «экспекто патронум»: как бороться с информационным насилием

Петербургские политики, политологи и журналисты обсудили способы противостояния информационному насилию. Круглый стол на эту тему прошел 9 декабря в рамках баркемпа «Без насилия».

Модератором события выступила глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» и экс-декан факультета журналистики СПбГУ Марина Шишкина. Открывая дискуссию, она отметила, что проблема информационного насилия касается каждого.

- Все мы сталкивались с этой проблемой, хотим или нет. Со мной сидят люди, которые осмелились, в хорошем понимании, прийти сюда и рассказать о том, как это выглядит на самом деле, - сообщила Шишкина.

«Осмелившимися» были депутаты Законодательного собрания Максим Резник и Борис Вишневский. Они оба в этом году стали объектами критических публикаций ряда СМИ, которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Вишневского обвинили в недостойном поведении по отношению к первокурсницам университета им.Герцена, где он преподает. Депутат обвинения опроверг и написал заявление о клевете в полицию. Вишневский связывает появившиеся публикации со своей политической деятельностью. Его поддержали многие политики и союзы журналистов Петербурга.

В аналогичной ситуации за несколько месяцев до этого оказался Максим Резник. Компрометирующие материалы о нем публиковали те же СМИ, что и в случае с Вишневским. За Резника так же вступались его коллеги, на его защиту встала и конфликтная комиссия ЗакСа, заключившая, что имела место манипуляция общественным мнением, базирующаяся на всяческих «слухах» и незаконной слежке.

На круглом столе 9 декабря Резник заявил, что поливания политиков грязью в Петербурге началось с приходом в город нового главы - Александра Беглова. Первым «звоночком» стало заявление тогда еще врио губернатора Беглова о том, что депутат якобы в своем выступлении предлагал сдать Петербург фашистам, считает Резник. По его мнению, градоначальник мог извиниться за свои слова, но не сделал этого.

Депутат два раза подавал иски о защите чести и достоинства к Беглову. Однако, все петербургские суды не удовлетворили его требования. Сейчас Резник намерен идти в Европейский суд по правам человека, сообщил он на мероприятии 9 декабря.

Его мнение поддержал Вишневский. Он так же считает, что информационное насилие пришло в город вместе с Бегловым.

Политологи с депутатами в этом не согласились. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что ситуация в Петербурге не уникальная. Похожие и другие технологии информационной войны применялись давно и в России, и за рубежом.

Политолог Александр Конфисахор согласился с ним и добавил, что для политика должно быть лестно, что о нем вспоминают журналисты.

- Любое упоминание о политике в СМИ, кроме некролога, является хорошим упоминанием, - уверен политолог. - Если на вас такой «наезд» был, то вы существуете. Вас искренне боятся, с вами не знают, что делать в рамках адекватного, цивилизованного поля, и используют то, что они могут. Они просто по-другому не умеют.

Конфисахор считает, что самое страшное для политика - когда его не замечают. Любой вступающий в политическое поле должен быть готов к потоку грязи в его сторону, считает Солонников. Бороться с этим, по мнению политолога, можно двумя способами: обращаться в суды и соблюдать информационную гигиену. Он пояснил, что не стоит читать анонимные Telegram-каналы и сопряженные с ними СМИ.

По мнению юриста Александра Мелешко, обращения в суды не всегда помогают - «все мы понимаем, какая у нас судебная система». Действенным же может быть игнорирование тех СМИ, которые позволяют себе неаргументированные нападки на известных людей.

О том, что суды вряд ли помогут в борьбе за чистоту информации, сказал и главный редактор издания MR7 Сергей Ковальченко. При этом, по его мнению, иски подавать все же стоит - это пригодится для истории. Спасет же всех чувство юмора, считает Ковальченко. Он отметил, что относиться к негативным публикациям надо с иронией.

Такого же мнения придерживаются и депутаты. Вишневский вообще считает, что чувством юмора обладают только хорошие люди.

- Ни один известный мне негодяй чувством юмора не обладал. У тех же самых хозяев «пригожинских помоек» чувства юмора нету, поэтому против юмора они абсолютно бессильны, - считает депутат.

Он напомнил, что во время развернувшейся кампании черного пиара женщины писали посты в его поддержку: «Борис Лазаревич, я искренне возмущена, зачем вам какие-то первокурсницы, когда есть мы, мы же гораздо лучше!».

Резник тоже считает, что юмор очень помогает в борьбе с информационным насилием. При этом, надеяться на то, что оно скоро прекратиться в Петербурге, парламентарий не спешит. У владельцев недобросовестных СМИ еще есть интересы в городе, бороться с ними надо коллективно, считает депутат.

Авторов компромата Максим Резник сравнил с чудовищами из серии книг о Гарри Поттере - дементорами. Эти вымышленные существа вселяют уныние и страх и могут высосать из человека душу. Побороть их героям книг удавалось с помощью положительных эмоций и соответствующего заклинания - «экспекто патронум».

- Знаете, как действуют дементоры? Нужен «экспекто патронум». Когда этот «экспекто патронум» получается коллективный, когда все тебе шлют защиту, это работает, - уверен Резник.

София Саттарова

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