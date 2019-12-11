Спикер ЗакСа Макаров намекнул на подготовку российских оппозиционеров в США

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров на заседании Заксобрания 11 декабря восхитился ответом Владимира Путина на вопросы о фигурантах "московского дела".

- Вчера видели, как президент ответил красиво? А видели, как подготовку проходили? Есть такая страна за океаном, - заявил Макаров оппозиционному депутату Максиму Резнику.

Дискуссия возникла после того как Резник спросил у вступающей в должность мирового судьи Любови Тришиной, слышала ли она что-нибудь о приговорах Эдуарду Малышевскому и Егору Жукову и считает ли, что в России есть политические репрессии.

- Считаю однозначно, политических репрессий нет, - ответила судья.

Накануне Путин прокомментировал «московское дело» на заседании СПЧ. Президент заявил, что один протестующий бросил «какой-то пластиковый стаканчик» в сотрудников Росгвардии – и потом «стрелять начнут и громить магазины».

Сергей Еремеев

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