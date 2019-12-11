Вишневский и Резник призвали депутатов ЗакСа заняться проблемой ввоза ядерных отходов

Лидер фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский и депутат Максим Резник 11 декабря с парламентской трибуны напомнили коллегам о новой партии урановых "хвостов", которую в ближайшее время привезут в петербургский порт из немецкого Гронау.

Вишневский выступил во время принятия очередных поправок в экологический кодекс города. Он обратил внимание, что, несмотря на заявления "Росатома" о безопасности транспортировки веществ, сухогруз с предыдущей партии отходов не разгружали, пока в Петербурге находился президент Владимир Путин.

- Может, ФСО лучше в этих вопросах разбирается, чем некоторые специалисты? - задал риторический вопрос депутат Резник.

Он высказался на ту же тему во время обсуждения предстоящего торжественного заседания в честь 25-летнего юбилея Законодательного собрания.

- Праздники-праздниками, а сухогруз движется. Кому как не парламенту его защитить, главного петербуржца есть, кому защитить, - сказал Резник.

Напомним, ранее группа оппозиционных депутатов ЗакСа подписалась под обращением к президенту Путину о недопустимости ввоза урановых "хвостов".

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.