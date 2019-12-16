Депутаты петербургского ЗакСа победили «олигархов»

Сотрудница аппарата Законодательного собрания Юлия Шик вернулась в Петербург из Португалии вместе с двумя своими сыновьями, за которых боролась вместе с городским парламентом и его спикером Вячеславом Макаровым.

«Юлии Шик удалось найти своих детей лишь в октябре 2019 года в Португалии. В начале декабря португальский суд, руководствуясь Гаагской Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года, принял решение в пользу Юлии Шик – возврате детей на Родину вместе с матерью», - сообщила пресс-служба ЗакСа.

Шик развелась со своим мужем, директором музея стрит-арта Андреем Зайцевым в октябре 2017 года. Супруги не смогли договориться, с кем из них останутся двое их сыновей. Суд изначально встал на сторону Зайцева, но позже, в августе 2018 года постановил вернуть детей матери. И хотя к этому времени в историю взаимоотношений бывших супругов вмешался спикер Законодательного собрания Петербурга, получить сыновей у отца Шик долго не могла.

Еще в апреле, Шик трудоустроилась в аппарат ЗакСа. Макаров не раз комментировал ее проблему. Он называл Андрея Зайцева и его отца, директора Завода слоистых пластиков Дмитрия Зйцева «олигархами» и «моральными уродами», а ситуацию с детьми «подножкой детства от собственных так называемых отцов». Он вспоминал о детях своей подчиненной, даже когда поздравлял с днем рождения детского омбудсмена Петербурга Светлану Агапитиову.

Заксобрание, вдохновленное историей Шик, при этом принимало обращения к президенту Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, в Верховный суд, Федеральную службу судебных приставов и Следственный комитет. Кроме того, было решено выступить за ужесточение уголовного кодекса России.

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