Беглов ответил на вопросы ЗакСа о застройке Петроградской стороны

На сайте Смольного опубликован ответ губернатора Петербурга Александра Беглова на запрос депутата Заксобрания Юрия Гладунова («Единая Россия») о строительстве жилого комплекса Kingdom на улице Лодейнопольской.

Гладунов, напомним, заявил, что жители соседнего дома № 8/9 по улице Пудожская жалуются, что их здание разрушается из-за ближайшей стройки. Депутат спросил у главы города, считает ли он целесообразной проверку законности продления разрешения на строительство для застройщика «Статус Эр» (входит в холдинг «Аквилон Инвест») и считает ли необходимым регламентировать порядок проведения работ на объектах, попадающих в зону влияния строительства при реализации проектов.

В приложенной к ответу Беглова информации говорится, что оснований для отказа в продлении разрешения на строительство у Госстройнадзора не было. Глава города напоминает, что объект возводится в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2. В январе 2018 года депутаты ЗакСа отнесли эту территорию к зонам зеленых насаждений общего пользования, однако позже городской суд признал это решение незаконным.

Также в ответе утверждается, что дом № 8/9 по улице Пудожская еще до начала строительства ЖК Kingdom находился в неудовлетворительном состоянии, а осадка фундамента этого здания к концу ноября не превышала допустимого значения.

Напомним, против строительства ЖК Kingdom помимо Гладунова выступал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, заявлявший, что не допустит уплотнительной застройки Петроградской стороны зданиями «из стекла и бетона».

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