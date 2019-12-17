Фигуранта "московского дела" Суровцева оставили в СИЗО до лета 2020 года

Тверской суд Москвы продлил срок ареста фигуранту «московского дела» Сергею Суровцеву до 10 июня 2020 года, передает «МБХ медиа».

О продлении меры пресечении ходатайствовала прокуратура. Потерпевший росгвардеец оставил вопрос на усмотрение суда, Суровцев и его адвокат выступали против продления ареста.

Суровцева, как и других фигурантов «московского дела», обвинили в нарушении ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, на акции протеста 27 июля он ударил сотрудника Росгвардии «секцией металлического ограждения» и пытался «блокировать передвижение других правоохранителей».

Его арестовали 29 ноября – в день задержания. Следствие по делу завершили за полтора дня.