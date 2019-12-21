Мужчины в центре Петербурга провели пикеты против семейного насилия

На традиционном для петербургских протестных пикетов месте, в створе Малой Садовой улицы несколько мужчин-активистов встали с плакатами для того, чтобы поддержать законопроект Оксаны Пушкиной, который увеличивает ответственность за побои и насилие в семьях.

Первоначально они собирались выразить свою гражданскую позицию в форме митинга, однако чиновники отказались согласовывать мероприятие в таком виде.

"Люди выступают против этого закона, говоря что он антимужской. Якобы поддерживают его только радикальные феминистки. Мы вышли в пикеты чтобы своим примером показать — закон о домашнем насилии нужен мужчинам", - цитирует одного из организаторов акции, Кирилла Федорова, издание "МБХ Медиа".

Против изменений законодательства в этой щекотливой сфере выступает РПЦ и глава Совфеда Валентина Матвиенко. Также настроенные против инициативы справедливороссы из Государственной думы почему-то опасаются, что ее принятие грозит российским детям оказаться в зарубежных однополых семьях.

Законопроект о домашнем насилии опубликовал Совет Федерации 29 ноября.

Фотографии: "МБХ Медиа"

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