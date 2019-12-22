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15:27

Депутаты ЗакСа проинспектировали "абсолютно безопасный" процесс разгрузки "урановых хвостов"

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа проинспектировали "абсолютно безопасный" процесс разгрузки "урановых хвостов"

Сегодня петербургские парламентарии воочию понаблюдали за процессом разгрузки новой партии "урановых хвостов" в Большом порту Петербурга. В торжественном церемониале, кроме депутатов и государственных СМИ, приняли участие сотрудники "Росатом" и представители городского правительства, передает 78.ru.

Делегация изучила ход контроля за грузом: собравшимся продемонстрировали сверку маркировки цилиндров согласно транспортным документам, проверку их состояния, радиационный контроль и многое другое. Кроме того, депутатам дали возможность самостоятельно измерить радиационный фон при помощи дозиметров: результатом они остались довольны.

"Теперь у нас нет никаких сомнений в том, что «Росатом» действует в соответствии со всеми установленным в Российской Федерации «Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных материалов», к тому же нам наглядно продемонстрировали, что показатели не превышают предельно-допустимые значения и абсолютно безопасны для населения и окружающей среды", - констатировал депутат Роман Коваль.

Напомним, против ввоза потенциально опасных грузов многократно проводились уличные акции. Последняя, например, состоялась у Гостиного двора: активисты установили у фасада здания большие металлические бочки со знаком радиоактивности и поздравлением горожан с Новым годом.

Парламентарии Борис Вишневский и Максим Резник также придерживаются протестной позиции по этому вопросу. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, наоборот, усматривает в эскалации оппозиционерами темы "хвостов" вражеские по отношению к России намерения.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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