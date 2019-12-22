Депутаты ЗакСа проинспектировали "абсолютно безопасный" процесс разгрузки "урановых хвостов"

Сегодня петербургские парламентарии воочию понаблюдали за процессом разгрузки новой партии "урановых хвостов" в Большом порту Петербурга. В торжественном церемониале, кроме депутатов и государственных СМИ, приняли участие сотрудники "Росатом" и представители городского правительства, передает 78.ru.

Делегация изучила ход контроля за грузом: собравшимся продемонстрировали сверку маркировки цилиндров согласно транспортным документам, проверку их состояния, радиационный контроль и многое другое. Кроме того, депутатам дали возможность самостоятельно измерить радиационный фон при помощи дозиметров: результатом они остались довольны.

"Теперь у нас нет никаких сомнений в том, что «Росатом» действует в соответствии со всеми установленным в Российской Федерации «Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных материалов», к тому же нам наглядно продемонстрировали, что показатели не превышают предельно-допустимые значения и абсолютно безопасны для населения и окружающей среды", - констатировал депутат Роман Коваль.

Напомним, против ввоза потенциально опасных грузов многократно проводились уличные акции. Последняя, например, состоялась у Гостиного двора: активисты установили у фасада здания большие металлические бочки со знаком радиоактивности и поздравлением горожан с Новым годом.

Парламентарии Борис Вишневский и Максим Резник также придерживаются протестной позиции по этому вопросу. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, наоборот, усматривает в эскалации оппозиционерами темы "хвостов" вражеские по отношению к России намерения.

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