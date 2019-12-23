Маму фигурантки дела "Нового величия" Павликовой оштрафовали за пикет у Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал Юлию Павликову – мать фигурантки дела «Нового величия» Анна Павликовой – на 10 тысяч рублей за одиночные пикеты возле Кремля, передает «МБХ медиа».

В отношении Юлии Павликовой был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга). Суд отказался удовлетворить все ходатайства защиты, в том числе о вызове в суд полицейских, задержавших Павликову.

Адвокат Павликовой Олег Еланчик заявил, что на государственном уровне совершается политическое преследование, и суд в этом случае не может быть беспистрастным. По его мнению, судьи лишены своих трудовых прав, так как зависят от власти и были назначены на должность указом президента. Он дал понять, что решение о штрафе будет обжаловано, вплоть до ЕСПЧ.

Родители фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» вышли на Кремлевскую набережную 7 декабря с одиночными пикетами в поддержку своих детей. Павликову и еще троих родителей задержали. На 10 тысяч рублей оштрафовали также Светлану Пчелинцеву и Татьяну Чернову – матерей фигурантов дела «Сети».