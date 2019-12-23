Прокуратура запросила для Самариддина Раджабова 3,5 года колонии

Прокуратура просит назначить фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову 3,5 года лишения свободы, передает «Новая газета» в Telegram-канале.

Раджабов был одним из первых фигурантов «московского дела». Его обвиняют в нарушении ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Сначала его дело было возвращено в прокуратуру для устранения нарушений.

Потерпевший полицейский Линник сначала утверждал, что брошенная Раджабовым бутылка попала ему в шею и причинила боль, а затем изменил показания, сказав, что она только напугала его и таким образом на него было оказано «психологическое давление». Экспертиза ФСБ соприкосновения бутылки с телом полицейского не выявила.

После этого в деле Раджабова появились еще три потерпевших. Однако один из признанных таковым, Максидов, отказался себя считать потерпевшим. Он уволился из правоохранительных органов вскоре после протестных акций в Москве.