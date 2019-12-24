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17:09

Защитники Муринского парка вышли на Невский проспект

фото ЗакС политика Защитники Муринского парка вышли на Невский проспект

Защищающие Муринский парк от застройки активисты вышли с плакатами на традиционное для одиночных пикетов место в центре города - на угол Невского проспекта и Малой Садовой улицы.

Накануне, 23 декабря, они подали иск в Городской суд. В случае проигрыша защитников парка, включенного в список ЗНОП, на местности может появиться вторая очередь спортивного комплекса "Нова Арена".

Ранее сторону граждан заняли депутаты различных фракций городского парламента -  Михаил АмосовБорис Вишневский и Надежда Тихонова. Судьба зеленой зоны заинтересовала даже депутатов-единороссов Анатолия ДроздоваГалину НазаровуВеру Сергееву и Владимира Носова.

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Фотографии: сообщество "За сохранение Муринского парка"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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