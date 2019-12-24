Защитники Муринского парка вышли на Невский проспект

Защищающие Муринский парк от застройки активисты вышли с плакатами на традиционное для одиночных пикетов место в центре города - на угол Невского проспекта и Малой Садовой улицы.

Накануне, 23 декабря, они подали иск в Городской суд. В случае проигрыша защитников парка, включенного в список ЗНОП, на местности может появиться вторая очередь спортивного комплекса "Нова Арена".

Ранее сторону граждан заняли депутаты различных фракций городского парламента - Михаил Амосов, Борис Вишневский и Надежда Тихонова. Судьба зеленой зоны заинтересовала даже депутатов-единороссов Анатолия Дроздова, Галину Назарову, Веру Сергееву и Владимира Носова.

Фотографии: сообщество "За сохранение Муринского парка"

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