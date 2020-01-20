РБК: Голосование по новым поправкам к Конституции может пройти в День космонавтики

Общероссийское голосование по новым коррективам к Конституции может состояться уже 12 апреля текущего года, уведомляет РБК, ссылаясь на анонимные источники. Другой датой называется также 26 апреля.

У россиян поинтересуются мнением о поправках сразу после того, как их примут Госдума и Совфед, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, известили близкие к Кремлю информаторы. Кроме того, высказаться за или против нововведений должны не менее двух третей региональных заксобраний - и в администрации главы государства надеются, что произойдет это в максимально кратчайшие сроки.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Следует отметить, что в этот день в 1978 году была принята новая Конституция РСФСР, в пятой статье которой закреплялось, что "наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум)".

Среди поправок, обозначенных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным. Для проработки изменений была учреждена рабочая группа из 75 общественных деятелей, среди которых писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Карен Шахназаров, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев, глава ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин.