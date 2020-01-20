18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:26

РБК: Голосование по новым поправкам к Конституции может пройти в День космонавтики

фото ЗакС политика РБК: Голосование по новым поправкам к Конституции может пройти в День космонавтики

Общероссийское голосование по новым коррективам к Конституции может состояться уже 12 апреля текущего года, уведомляет РБК, ссылаясь на анонимные источники. Другой датой называется также 26 апреля.

У россиян поинтересуются мнением о поправках сразу после того, как их примут Госдума и Совфед, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, известили близкие к Кремлю информаторы. Кроме того, высказаться за или против нововведений должны не менее двух третей региональных заксобраний - и в администрации главы государства надеются, что произойдет это в максимально кратчайшие сроки.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Следует отметить, что в этот день в 1978 году была принята новая Конституция РСФСР, в пятой статье которой закреплялось, что "наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум)". 

Среди поправок, обозначенных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным. Для проработки изменений была учреждена рабочая группа из 75 общественных деятелей, среди которых писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Карен Шахназаров, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев, глава ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:30 Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции

16:21 Медведев и Мишустин поучаствовали в заседании Совбеза под руководством Путина

15:54 Депутат ЗакСа Киселева предложила провести всенародный опрос по мусорной реформе

15:52 Экс-глава комитета по строительству Кулаков стал первым замглавы администрации губернатора

15:33 Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложила изменить 14 статей

14:55 "Я - человек с доброй душой": Глава Чувашии больше не хочет "мочить" журналистов

14:50 Зампред комитета финансов: Главный риск транспортной реформы - неполная выручка

14:45 Муниципал: Муниципалы из "Объединенных демократов" выступили против поправок в Конституцию

14:36 Казанскую активистку оштрафовали за фото главы МВД Татарстана в образе Гитлера

14:17 Елена Прохорова стала пресс-секретарем РКН вместо Вадима Ампелонского

14:05 На улице Маршала Казакова открылась новая школа

13:46 Смольный не будет избавляться сразу ото всех старых автобусов в ходе транспортной реформы

13:40 СК заявил о "не терпящем отлагательств" обыске у Шаведдинова перед отправкой его на службу

13:40 Юрий Чайка покинет пост генпрокурора России

13:20 Полиция запустила собственное издание "МВД медиа"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru