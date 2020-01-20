Володин пообещал не вносить поправки в Конституцию "бегом"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки в Конституцию не будут вносить к каким-то конкретным сроком, а работать над ними будут вдумчиво, передает РИА «Новости».

«Никто не планирует [вносить поправки в Конституцию] "бегом", к каким-то срокам. Вдумчиво, ответственно, с участием экспертов, рабочей группы... Это серьезный вопрос, который касается страны, а не только полномочий Государственной думы, и Совета Федерации, и Конституционного суда, и Госсовета. Это касается всех граждан», - сказал Володин.

Вместе с тем он считает недопустимыми «предложения о затягивании, о забюрокрачивании процесса и переводе его в рамки каких-то новых процедур».

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в 22 статьи Конституции. 15 января Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию высказал такую идею. Между этими двумя событиями прошло всего три рабочих дня.

Среди предложенных поправок - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным. Для проработки изменений была учреждена рабочая группа из 75 общественных деятелей.