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12:58

Законопроект о поправках в Конституцию поддержат три думские фракции

фото ЗакС политика Законопроект о поправках в Конституцию поддержат три думские фракции

Законопроект о внесении поправок в Конституцию собираются поддержать три фракции Госдумы, передает «Интерфакс».

О намерении поддержать законопроект в первом чтении сообщили представители фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. КПРФ определит свою позицию позднее, на заседании фракции.

По словам главы фракции «Справедливой России» Сергей Миронов, как минимум три положения законопроекта взяты из программы партии. «Мы давно настаивали на том, чтобы в Конституции была закреплена норма о невозможности размера любых выплат ниже прожиточного минимума, мы настаивали на обязательной индексации пенсий, это тоже есть, и чтобы наши чиновники, госслужащие не имели гражданства другой страны», - сказал Миронов.

Госдума рассмотрит поправки в первом чтении 23 января.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в 22 статьи Конституции. 15 января Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию высказал такую идею. Между этими двумя событиями прошло всего три рабочих дня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что любые инициативы президента рассматриваются в приоритетном порядке.

Среди предложенных поправок - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным.

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