"Коммунисты России" провели акцию, посвященную Ленину

По случаю 96-й годовщины со дня смерти революционера Владимира Ленина в память о нем к Финляндскому вокзалу вышли представители партии "Коммунисты России".

У памятника знаменитому большевику они потребовали возвращения петербургскому метрополитену имени Ленина. В дальнейшем они намерены добиваться этого через Горизбирком, настаивая на проведении референдума.

Закончив стоять у памятника кумиру, они отправились в исторический район Пески, где уже, в свою очередь, потребовали у властей навсегда отказаться от регулярно тиражируемой в прессе идеи переименовать 10 Советских улиц в Рождественские. Лоббистов этой идеи лидер петербургского отделения партии Сергей Малинкович обозвал "контрреволюционерами".

Утром по тому же поводу - в честь Ленина - собрались представители московских левых движений: тысяча людей вспомнила об исторической роли "вождя мирового пролетариата" у мавзолея, в котором находится его тело.

Фотография: "Коммунисты России"

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