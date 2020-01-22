18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:40

Профессор Соловей поделился инсайдом о мотивах спешки с поправками в Конституцию

фото ЗакС политика Профессор Соловей поделился инсайдом о мотивах спешки с поправками в Конституцию

Политолог Валерий Соловей, регулярно заявляющий о наличии у него закрытой информации от компетентных источников, близких к Кремлю, обнародовал, не вдаваясь в мелкие детали, свежий инсайд. По его сведениям, на высшем уровне менять Конституцию решение было принято еще в 2017 году, причем поправки рассматривались куда более радикальные, нежели предложенные президентом 15 января в ходе послания Федеральному собранию - "допустим, о введении государственной идеологии, сокращении числа субъектов Федерации - это не исключалось". Однако, в итоге власть пошла по более мягкому пути и проявила заметную спешку, и для этого есть причина, преподанная Соловью в аккуратной формулировке.

"Мне подтвердили, что все связано, скажем так, с его (президента Владимира Путина - прим. ЗАКС.Ру) личными обстоятельствами. <...> Вы же знаете, в Российской Федерации, как и во всех восточных деспотиях и Византии и в СССР, состояние здоровья первого лица является одним из самых строго охраняемых государственных секретов. Его личные обстоятельства изменились, причем буквально за последние двое суток - как раз когда он из Берлина вернулся", - рассказал профессор на YouTube-канале Sotnik TV.

Напомним, что поправки Путина, в которых говорится о "переделе" полномочий между властными органами, 21 января одобрил профильный комитет Госдумы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

21 января, 16:49 Цыпляев не увидел в конституционных поправках усиления роли Госсовета

21 января, 16:25 Ройзману видится анахронизмом шестилетний президентский срок

21 января, 12:58 Законопроект о поправках в Конституцию поддержат три думские фракции

21 января, 12:18 Песков назвал "абсолютно понятной и ясной реальностью" скорость работы над поправкам в Конституцию

20 января, 20:37 Володин пообещал не вносить поправки в Конституцию "бегом"

20 января, 18:40 Путин предложил урезать число судей Конституционного суда

20 января, 16:30 Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции

20 января, 15:33 Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложила изменить 14 статей

20 января, 14:45 Муниципалы из "Объединенных демократов" выступили против поправок в Конституцию

20 января, 9:26 РБК: Голосование по новым поправкам к Конституции может пройти в День космонавтики


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:22 Путин: России, понимаете, нужна крепкая президентская власть

16:17 Правительство аполитичных

16:11 Турчак продолжает считать правительство "партийным"

15:59 Думский комитет по информационной политике возглавил Хинштейн

15:50 На месте трехэтажек у Ольгинского пруда разрешили построить высотный дом

15:47 Суд сделал соответчиком по делу о разгоне Первомайского шествия сотрудницу комитета по законности

15:22 Миронова смущает персона нового министра просвещения

15:01 MR7: Недовольство Путина качеством уборки в городе привело к выговорам в комблаге

14:25 Следователи пришли с обыском в петербургский университет гражданской авиации

14:02 На встрече с израильскими ветеранами Макаров вновь вспомнил о "генетическом блокадном коде"

13:58 Радзиховский: Пятясь задом наперед, Россия худо-бедно ползет к разделению властей

13:41 УФАС уличило в картельном сговоре подрядчиков, занимающихся капремонтом

13:32 Голунов потребовал от нового генпрокурора извинений за свое незаконное преследование

13:14 Лимонов сделал позитивные выводы из перестановок в кабинете министров

13:00 Полицейские ворвались домой к якутскому шаману-"изгонителю Путина" и задержали его товарищей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru