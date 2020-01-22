Профессор Соловей поделился инсайдом о мотивах спешки с поправками в Конституцию

Политолог Валерий Соловей, регулярно заявляющий о наличии у него закрытой информации от компетентных источников, близких к Кремлю, обнародовал, не вдаваясь в мелкие детали, свежий инсайд. По его сведениям, на высшем уровне менять Конституцию решение было принято еще в 2017 году, причем поправки рассматривались куда более радикальные, нежели предложенные президентом 15 января в ходе послания Федеральному собранию - "допустим, о введении государственной идеологии, сокращении числа субъектов Федерации - это не исключалось". Однако, в итоге власть пошла по более мягкому пути и проявила заметную спешку, и для этого есть причина, преподанная Соловью в аккуратной формулировке.

"Мне подтвердили, что все связано, скажем так, с его (президента Владимира Путина - прим. ЗАКС.Ру) личными обстоятельствами. <...> Вы же знаете, в Российской Федерации, как и во всех восточных деспотиях и Византии и в СССР, состояние здоровья первого лица является одним из самых строго охраняемых государственных секретов. Его личные обстоятельства изменились, причем буквально за последние двое суток - как раз когда он из Берлина вернулся", - рассказал профессор на YouTube-канале Sotnik TV.

Напомним, что поправки Путина, в которых говорится о "переделе" полномочий между властными органами, 21 января одобрил профильный комитет Госдумы.