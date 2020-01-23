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15:59

Памфилова допустила проведение голосования по поправкам в Конституцию в будний день

фото ЗакС политика Памфилова допустила проведение голосования по поправкам в Конституцию в будний день

Глава Центробанка Элла Памфилова не видит ничего страшного в предложении провести общенародное голосование по поправкам в Конституцию в будний день, передает ТАСС.

«Я ничего страшного не вижу, если бы, скажем, это был не выходной, а та же среда, например, или какой-то (другой) день. Это уже вам решать, тут надо взвесить все за и против. Но в принципе идея неплохая», - сказала она в ходе заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию.

По ее словам, ЦИК готов задействовать все формы волеизъявления для голосования, в том числе – за рубежом. При этом, подчеркнула она, ЦИК выступает против электронного голосования по этому вопросу.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила проект закона о поправках в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным.

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