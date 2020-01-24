Депутат-футболист Сысоев рассказал о своих тренировках

Бывший защитник петербургского ФК «Динамо» и депутат городского Заксобрания от ЛДПР Виктор Сысоев, представляя 24 января на заседании комитета по законодательству свой законопроект о фитнес-центрах, признался, что сам в фитнес-центры не ходит.

Парламентарий рассказал, что занимается спортом «индивидуально»: совершает пробежки в парке.

- Не будем называть этот парк, а то за вами может начаться охота журналистов и избирателей, - пошутил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, ставший соавтором законопроекта Сысоева.

Депутат предлагает включить петербургские фитнес-центры в список субъектов физкультурно-спортивной деятельности. Члены комитета одобрили законопроект.

Сергей Еремеев

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