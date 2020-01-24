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11:44

Суды Петербурга второй раз за день эвакуируются из-за поступивших угроз

фото ЗакС политика Суды Петербурга второй раз за день эвакуируются из-за поступивших угроз

Несколько судов Петербурга вынуждены эвакуироваться повторно, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Второй раз за утро на выход пришлось проследовать сотрудникам и посетителям Дзержинского, Петродворцового, Колпинского судов. Тем временем эвакуированы Василеостровский, Смольнинский, Сестрорецкий, Приморский, Октябрьский, Пушкинский суды. О заминировании последнего сообщили в полицию, а не по электронной почте судов, как обычно бывает.

Обновлено 11:45 Едва вернувшись к работе, снова получил угрозы о заложенных бомбах Октябрьский суд, Смольнинский суд возвращается к работе.

Обновлено 12:00 Октябрьский суд вернулся к работе, Ленинский эвакуирован повторно.

Вот уже почти два месяца петербургские суды эвакуируются каждый будний день из-за поступающих угроз о заложенных бомбах. Кроме судов, злоумышленник «минирует» школы, торговые центры, станции метро, медицинские учреждения. Во всех случаях тревога оказывается ложной. Ранее злоумышленник заявил, что если его требования не будут выполнены, он вынудит суды эвакуироваться дважды в день.

Автор угроз регулярно упоминает в письмах бизнесмена Константина Малофеева. От него требуют перечислить 120 биткоинов, пропавших с криптобиржи WEX. В конце декабря выяснилось, что отправителем писем может быть житель Украины, у которого на этой бирже «зависла» примерно такая сумма биткоинов.

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