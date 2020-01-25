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16:02

Пархоменко: Главу Конституционного суда превратили в подтирку

фото ЗакС политика Пархоменко: Главу Конституционного суда превратили в подтирку

Публицист Сергей Пархоменко, участвуя в не прекращающеемся публичном обсуждении поправок в Конституцию, предложенных президентом, остановил свое внимание на фигуре главы Конституционного суда Валерия Зорькина, который с перерывами занимает свой пост с 1991 года. По мнению публициста, роль Зорькина выглядит все более фактурно: то, что находится в его прямой компетенции (нюансы основного закона страны и посягательство на него), судьей фактически игнорируется. Кроме того, напоминает Пархоменко, одна из поправок сокращает число судей "зорькинского" суда с 19 до 11 человек, и заметного протеста в стане КС это не вызывает.

"[Поправки] будет разбирать Конституционный суд в своем сокращенном размере, действительно, увлекшийся, совершенно поднявший в воздух четыре лапы и подвергшийся очередному унижению. Удивительно, что Зорькина не попросили попрыгать, доставая ключи от своего кабинета или чего-нибудь вроде этого. Сколько он ни писал статей, сколько он ни пресмыкался, сколько он ни извивался, сколько он ни пытался изобразить из себя верного холуя, — не оценили. И вот теперь, значит, в абсолютную подтирку его превращают", - заметил аналитик в авторской радиопрограмме.

Ведущий, вспоминая детали принятия нынешней Конституции в 1993 году, заявил, что и тогда Зорькин сыграл "отвратительную роль" в этом деле, в конфликте президента и парламента "послушно" заняв первую сторону.

Поправки, внесенные Владимиром Путиным в Госдуму, депутаты успели принять в первом чтении.

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