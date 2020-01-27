Шлосберг уподобил готовящееся переписывание Конституции "зверю в оболочке"

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг посвятил почти полтора часа прямого эфира готовящейся редактуре Конституции, призвав всех неравнодушных граждан посвятить максимум моральных и организационных усилий противодействию надвигающемуся событию.

"Властям России, лично Путину нужен плебисцит, нужны десятки миллионов людей, которые проголосуют за этого кота в мешке, а, точнее, за мешок для кота. Потому что кот появится, когда... (слушайте, закон, оказывается, такое хорошее животное). Хорошо, зверь появится. Так вот, вам сейчас предложено проголосовать за мешок, для оболочку для зверя, а зверь появится, когда примут еще 35 федеральных законов", - прибегнул он к метафоре и предостережению на YouTube-канале "Гражданин TV".

При этом, по словам политика, "остановить этот каток" пока невозможно, но ему важно хотя бы в теории понимать, что именно делать при первом же откроющемся "окне возможностей".

Фундаментальные поправки в Конституцию, объявленные президентом Владимиром Путиным, будут вынесены в апреле на общенародное голосование - что характерно, по всей видимости это случится уже после фактического их законодательного принятия.