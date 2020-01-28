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16:02

Клишас обещает россиянам увеличение уровня благосостояния после "обновления" Конституции

фото ЗакС политика Клишас обещает россиянам увеличение уровня благосостояния после "обновления" Конституции

После того, как будут утверждены поправки в Конституцию, уровень жизни россиян всенепременно повысится, уверен автор ряда резонансных законопроектов, сенатор Андрей Клишас, который также является сопредседателем рабочей группы по разработке текста грядущих корректив.

"Я думаю, что за короткое время мы увидим реальные изменения ситуации по повышению уровня благосостояния граждан с низким уровнем дохода", - приводит РИА "Новости" умозаключения Клишаса.

По его мнению, ключевой запрос общества состоит как раз в необходимости улучшения условий жизни и финансового достатка социально незащищенных категорий граждан: именно поэтому в Основном законе страны и будет закреплена сумма МРОТ, которая должна быть не менее величины прожиточного минимума. Кроме того, в Конституции закрепят обязательную индексацию социальных выплат и пенсий.

Также Клишас уверен, что коррективы, относящиеся к изменению порядка формирования высших органов госвласти, "направлены на демократизацию власти и, в частности, усиление роли органа народного представительства - парламента".

Добавим, на прошедшем накануне заседании рабгруппы по поправкам было предложено внести в Конституцию более 100 новых пунктов: например, прописать в преамбуле документа статус РФ как "державы-победительницы" в ВОВ, переименовать президента в "Верховного правителя".

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